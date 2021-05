O dilema do Real Madrid entre Champions e Espanhol: poupar ou não poupar jogadores

Diante da possibilidade de conquistar LaLiga e Liga dos Campeões, Zidane precisa encontrar o equilíbrio para dosar seu elenco

Depois de um início de temporada extremamente irregular, o Real Madrid se recuperou em 2021 e já chega a 18 jogos consecutivos sem perder. E se antes o time de Zidane não era favorito a conquistar LaLiga nem a Liga dos Campeões, agora tem chances reais de levar as duas competições. Para isso, a dúvida que fica é: poupar ou não jogadores?

Com um calendário mais apertado do que o normal, por conta da pandemia, o final da temporada chega e o reflexo do pouco tempo de recuperação entre as partidas pode ser sentido por diversos jogadores. Mesmo assim, essa é a chance de conquistar dois títulos de expressão, mesmo após as muitas desconfianças de alguns meses atrás .

Na Champions, o Real Madrid quase foi eliminado na fase de grupos , mas se classificou e está nas semifinais. E depois do empate por 1 a 1 contra o Chelsea , na partida de ida, ainda é perfeitamente possível garantir a vaga em mais uma final, dependendo apenas de si para isso.

Já em LaLiga, o clube merengue, segundo colocado, precisa vencer seus jogos e torcer para um tropeço do Atlético de Madrid . É verdade que não há como controlar isso, mas vale lembrar que os colchoneros ainda encaram o Barcelona até o fim da competição.

Neste sábado (01), o Real encara o Osasuna pelo Espanhol , mas já de olho no duelo de volta contra o Chelsea, na próxima quarta-feira (05). E com a chance de ser campeão nas duas competições, cabe a Zidane definir a estratégia para dosar os minutos de seus jogadores e ainda ter um time forte para brigar nas duas frentes.

Dúvidas para o encarar o Osasuna

Vários jogadores do Real chegam a este fim de temporada sentindo o desgaste físico. Um grande exemplo é Luka Modric, que aos 35 anos já atuou aproximadamente 3,3 mil minutos em 2020/21, frente a 2,6 mil em 2019/20. Mas com Isco irreconhecível, é difícil encontrar um substituto à altura para o croata.

Nacho também enfrenta uma maratona, tendo ficado de fora de apenas uma partida desde o dia 6 de fevereiro, triplicando seus minutos em campo em comparação com a temporada passada (2,3 mil ante 685). Mesmo assim, com os problemas que Zidane vem enfrentando para montar sua defesa, é possível que o espanhol continue em campo.

Benzema também já passa dos 30 anos e dos 3,3 mil minutos na temporada, mas é o principal goleador da equipe e também não tem um substituto à altura. Se o francês ficar de fora, a responsabilidade de balançar as redes fica entre Hazard, Vini Jr., Rodrygo e Asensio. Resta saber quem estará em campo hoje.