Real Madrid flertou com vexame na Champions, mas classificação mostra seu gigantismo

Comandado por Benzema, Real vence o Monchengladbach, se livra do fantasma da Liga Europa e vê sorteio positivo para as oitavas

Maior campeão da história da , o flertou com o “vexame” da eliminação na fase de grupos. Para o alívio dos Merengues, Benzema voltou a salvar o clube espanhol, desta vez no duelo contra o Borussia Monchengladbach.

Um resultado negativo poderia ter selado a primeira vez na história que o Real não avança para a fase de mata-mata da Champions. No total são 51 participações (o recordista da competição), sempre chegando pelo menos até as oitavas.

Longe de seus melhores dias, o Real oscila no Campeonato Espanhol e também fez uma campanha cheia de altos e baixos na Champions, sendo o primeiro colocado com a pior soma de pontos de todos os grupos (10).

Em um grupo em aberto na última rodada na fase de grupos, os comandados de Zidane foram a campo dependendo da vitória para garantir seu avanço para as quartas. No outro embate do grupo, a poderia ultrapassá-lo com uma vitória sobre o Shaktar.

No confronto decisivo desta quarta (9) contra o Monchengladbach, o Real contou com o artilheiro Karim Benzema, que resolveu a partida com dois gols de cabeça, garantindo a classificação dos espanhóis com a vantagem da liderança do grupo.

Com a vitória o Real ultrapassou a pontuação dos alemães e “se livrou” de alguns adversários de peso para as oitavas. Entre os possíveis oponentes para a próxima fase estão , , ou . Vale lembrar que o Real decide o confronto em casa, por ter fechado a primeira fase como líder de seu grupo.

Como os duelos da próxima fase acontecem somente em fevereiro e março de 2021, Zidane tem tempo para fazer ajustes no time e até mesmo buscar novas peças para reforçar o elenco. O sorteio dos confrontos das oitavas acontecem na próxima segunda (14), e você confere tudo na Goal.