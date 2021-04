La Liga 2020-21 tem quatro times na briga pelo título; é a edição mais equilibrada desde 2017

Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla terminam a 33ª rodada com chances de taça

Quatro times ainda estão na briga pelo título da La Liga ao final da 33ª rodada da competição.Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla estão separados por apenas três pontos e ainda têm chances de levantar a taça do Campeonato Espanhol. E, coincidentemente, durante a última década, quem chegou a esta rodada líder, se sagrou campeão.

A atual temporada da La Liga está bem aberta. Ao final da 33ª rodada, o título pode ter quatro destinos diferentes, algo que não acontecia há alguns anos. Desde 2016-17, quando os mesmos quatro times chegaram nesta mesma rodada com chances de ser campeão, a briga ficava restrita a três times - e sempre Real, Barça e Atlético.

Mas, mesmo com quatro times na disputa, esta não é a temporada com mais rivais na briga na década. Em 2014-15, ano em que o Barcelona levantou a taça na penúltima rodada, cinco times ainda tinham chances de taça na 33ª rodada. Separados por 15 pontos, o máximo que ainda dava para se conquistar nas cinco rodadas restantes, Barça, Real, Atleti, Valencia e Sevilla seguiam na briga.

Na última temporada, quem ainda estava na disputa neste ponto do campeonato eram Real Madrid, que acabou se sagrando campeão, Barcelona e Atlético de Madrid. A 33ª rodada, em 2019-20, já foi realizada após os três meses de paralisação da competição, que seu por conta da pandemia de Covid-19.

Nesta temporada, o Atlético é quem está na liderança e, foi justamente no ano do último título colchonero, 2013-14, que algum time que não Barcelona ou Real Madrid chegaram na rodada 33 no topo da tabela. Foi naquela temporada, também, a última vez que o campeão não foi um dos dois gigantes.

O Barcelona e o Real Madrid até tiveram chances de alcançar o topo, mas ambos tropeçaram em seus últimos jogo (o dos Merengues válido pela 32ª rodada, já que o da 33ª havia sido adiantado) e perderam a oportunidade de tirar o Atleti da liderança, que ocupa desde a 9ª rodada. Os culés perderam de virada para o Granada , em casa, enquanto os Blancos empataram sem gols com o Betis , também em casa.

Quem ainda disputa o título na 33ª rodada durante a última década (na ordem da tabela):

2010-11: Barcelona e Real Madrid;

e Real Madrid; 2011-12: Real Madrid e Barcelona;

e Barcelona; 2012-13: Barcelona e Real Madrid;

e Real Madrid; 2013-14: Atlético de Madrid , Real Madrid e Barcelona;

, Real Madrid e Barcelona; 2014-15: Barcelona , Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia e Sevilla;

, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia e Sevilla; 2015-16: Barcelona , Atlético de Madrid e Real Madrid;

, Atlético de Madrid e Real Madrid; 2016-17: Real Madrid , Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla;

, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla; 2017-18: Barcelona , Atlético de Madrid e Real Madrid;

, Atlético de Madrid e Real Madrid; 2018-19: Barcelona , Atletico de Madrid e Real Madrid;

, Atletico de Madrid e Real Madrid; 2019-20: Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

* em negrito os campeões da edição