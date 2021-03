Raúl é uma sombra cada vez maior para Zidane no Real Madrid

Treinador do Castilla, Raúl chega a sua segunda conquista relevante em menos de um ano como treinador e se coloca como o sucessor natural de Zizou

O casamento entre Real Madrid e Zidane já viveu dias melhores. Mas enquanto o treinador tenta recuperar a boa forma da equipe e brigar por títulos importantes nesta temporada, Raúl, que vem fazendo um grande trabalho no Castilla, surge como uma sombra cada vez maior para o francês.

O lendário centroavante espanhol vem impressionando no time B do Real Madrid, com duas grandes conquistas em cerca de 270 dias, se colocando cada vez mais como o sucessor natural de Zidane, que deu seus primeiros passos na carreira como treinador exatamente da mesma forma.

Raúl iniciou sua trajetória como técnico no Real há menos de um ano e já mostrou que seu DNA de campeão segue inalterado em sua nova carreira. Primeiro com o título da Youth League, a Liga dos Campeões juvenil, e, neste domingo (21), colocando o Castilla de volta na Primeira Divisão da RFEF, que equivale à terceira divisão nacional. Agora, a equipe já se coloca em condições dee retornar à Liga Smartbank, que fica atrás apenas de LaLiga na Espanha, algo que não acontece desde 2014.

Foto: Getty

Além dos grandes resultados obtidos em pouco tempo, Raúl tem chamado a atenção pela variedade tática de sua equipe, que vai desde um 4-2-3-1 ou 4-3-3 até um 5-4-1 cada vez mais organizado, e por sua capacidade de elevar o nível de seus jogadores individualmente, como Víctor Chust, Pablo Ramón, Miguel Gutiérrez e Antonio Blanco.

Com isso, o conjunto da obra vem fazendo o treinador do Castilla ser considerado internamente como o sucessor ideal e natural para Zidane na equipe principal do Madrid.

Raúl também é um dos maiores ídolos e um dos maiores vencedores da história merengue. O ex-centroavante é o segundo maior artilheiro do clube em todos os tempos e coleciona inúmeros títulos com a camisa do Real, incluindo três Ligas dos Campeões e seis Ligas Espanholas - números capazes de dar inveja até mesmo a Zidane.

Foto: Getty

Além disso, Zizou também iniciou sua trajetória como treinador no Castilla e quando assumiu o time principal teve enorme sucesso, alcançando um histórico tricampeonato da Champions League. Uma expectativa que aos poucos se transfere para Raúl.

Hoje o casamento entre Zidane e Real não vive seus melhores dias e terminar a temporada sem títulos pode colocar ainda mais pressão em seu trabalho. Enquanto isso, a sombra de Raúl segue crescendo no clube merengue.