Atlético, Real, Barcelona, Sevilla: classificação e mais da reta final do Espanhol

Os quatro times ainda brigam pelo título, com apenas três pontos de diferença na tabla; faltam cinco rodadas para o término da competição

O Campeonato Espanhol chega em sua reta final muito disputado. Ao final da 33ª rodada, quatro times seguem com chances reais de título, todos separados por apenas três pontos na tabela de classificação, são eles: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla.

Desde a temporada 2016/17, no título do Real Madrid, a La Liga não chega nesta fase tão aberta. Naquela ocasião, coincidentemente, eram os mesmos quatro times que estavam na briga.

Hoje com 73 pontos, o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, ocupa a liderança do Espanhol desde a 9ª rodada, mas conta com um pouco sorte para isso. Durante este tempo, Real Madrid e Barcelona tiveram boas chances de ultrapassar os colchoneros na tabela, mas acabaram desperdiçando as oportunidades.

Na vice-liderança, com 71 pontos e apenas uma vitória a menos, está o Real Madrid. O time de Zinedine Zidane é o único dos espanhóis que segue na briga pela taça da Liga dos Campeões e, ainda assim, aparece bem na La Liga.

O Barcelona, que viveu um início de temporada conturbado, com mais um dura eliminação na Champions League, teve uma boa volta por cima no Espanhol, tendo o mesmo número de vitória do que o Atleti, e os mesmo 71 pontos do Real Madrid, mas atrás do rival pelas duas derrotas nos confrontos diretos na temporada. O time de Ronald Koeman tem, ainda, o maior número de gols feitos na competição (77) e o artilheiro, Lionel Messi, com 26 tentos nesta edição da Liga.

O quarto colocado e último dos times com chance de título é o Sevilla. Os Rojiblancos, atualmente, têm a melhor sequência de vitórias não só da briga pelo título como da competição - são cinco jogos seguidos com vitória, somando chegando a oito consecutivos sem derrotas.

E para aquecer ainda mais a briga pelo título, a 35ª rodada reserva dois confrontos diretos entre os quatro primeiros colocados. O Barcelona vai receber o Atlético de Madrid no Camp Nou, enquanto o Sevilla visita o Real Madrid no Alfredo Di Stefano. Lembrando que confronto direto é o primeiro critério de desempate na La Liga.

Veja a tabela de classificação e a sequência de jogos de cada uma das quatro equipes:

Atlético de Madrid

Elche, 01 de maio (fora de casa)

Barcelona, 08 de maio (fora de casa)

Real Sociedad, 12 de maio (em casa)

Osasuna, 16 de maio (em casa)

Real Valladolid, 23 de maio (fora de casa)

Real Madrid

Osasuna, 01 de maio (em casa)

Sevilla, 09 de maio (em casa)

Granada, 13 de maio (fora de casa)

Athletic Bilbao, 16 de maio (fora de casa)

Villarreal, 23 de maio (em casa)

Barcelona

Valencia, 02 de maio (fora de casa)

Atlético de Madrid, 08 de maio (em casa)

Levante, 11 de maio (fora de casa)

Celta de Vigo, 16 de maio (em casa)

Eibar, 23 de maio (fora de casa)

Sevilla