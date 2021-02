Neymar vs Mbappé só parece ser polêmica longe do PSG

Fora do duelo contra o Barcelona, atacante brasileiro virou com o hat-trick de seu companheiro

A relação entre Neymar e Kylian Mbappé parece ser cada vez melhor. Se dentro de capo, quando atuam juntos, combinam passes e assistências para gols, fora de campo eles querem continuar a parceria de sucesso e torcem um pelo outro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Fora de combate contra o Barcelona, o brasileiro assistiu de sua casa o PSG golear o clube catalão por 4 a 1 e vibrou muito com o hat-trick do camisa 7. A reação no terceiro gol foi publicada nas redes sociais do jogador.

Neymar também repostou números dos dois jogadores com a camisa do PSG. O site do camisa 10 publicou um comparativo de gols, assistências e outras estatísicas do brasileiro e do francês, que demonstram a importância de ambos para a equipe de Paris.

No Twitter, Neymar comentou a atuação de gala de Mbappé no Camp Nou. Embora tenha toda a equipe foi muito bem, o brasileiro destacou o amigo.

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Os dois craques também estão participando mais dos rumores sobre o futuro. Perto de renovar o contrato com o PSG, Neymar já declarou que exaltou a relação com Mbappé e até pediu para que o camisa 7 também extenda o tempo de seu vínculo no Parque dos Príncipes.

“Somos como irmãos, mas eu sou o mais velho. Gostamos muito de jogar juntos porque eu busco tirar o melhor dele”, disse à TF1. “Estou muito feliz no PSG, as coisas mudaram muito e quero ficar no PSG. E espero que o Mbappé também fique. É o que os torcedores também querem”.

Do outro lado desta amizade, Mbappé já afirmou que Neymar "é o centro do projeto" e está no PSG para ajudar o brasileiro. Além disso, o jovem francês falou que aprendeu muito com o camisa 10, exaltando a qualidade do seu companheiro.

“Com Neymar aprendi uma nova modalidade de futebol. E graças a ele pude enriquecer meu jogo, porque ele gosta de contar com os outros atacantes, joga com um toque, dois toques, também pede para variar os movimentos e para diversificar o jogo. Ele realmente sabe fazer tudo. E melhor do que todos”, destacou Mbappé à France Football.