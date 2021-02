Neymar diz que fica no PSG e pede para Mbappé fazer o mesmo: “somos como irmãos”

O brasileiro também revelou suas sensações após a derrota na final da Champions League para o Bayern de Munique

A história entre Neymar e Paris Saint-Germain já passou por capítulos de altos e baixos, com o brasileiro, maior contratação feita na história do futebol, chegando ao ponto de pedir para deixar o clube temporadas atrás. Hoje, contudo, a intenção do craque é de fincar de vez raízes no Parque dos Príncipes. E em entrevista concedida à TF1, da França, o camisa 10 pediu para Kylian Mbappé, seu companheiro de ataque, fazer o mesmo.

“Estou muito feliz no PSG, as coisas mudaram muito e quero ficar no PSG. E espero que o Mbappé também fique. É o que os torcedores também querem”, disse Neymar – autor de dois gols na derrota para o Lorient que tirou os parisienses da liderança da Ligue 1 . Tanto o brasileiro quanto a joia francesa têm contrato até 2022 com o PSG, mas se hoje a impressão é de que Ney possa acertar uma extensão no vínculo, a situação do atacante de 19 anos segue incerta – e com o Real Madrid constantemente de olho .

“Somos como irmãos, mas eu sou o mais velho. Gostamos muito de jogar juntos porque eu busco tirar o melhor dele”, seguiu Neymar, que também revelou qual apelido resolveu dar a Mbappé.

“Eu chamo ele de Golden Boy porque ele é um garoto de ouro, tem um coração enorme. Como jogador de futebol, todos nós sabemos o quanto ele vale, mas fora de campo ele também é incrível. Sorridente, alegre, gosta de se divertir... Somos muito parecidos e temos que estar felizes para rendermos no 100%”.

Na temporada passada, Neymar e Mbappé foram os grandes destaques no lado parisiense que chegou na final da Champions League. A derrota para o Bayern de Munique, contudo, deixou marcas no brasileiro, que não esconde o sonho de fazer o PSG enfim conquistar a sua tão sonhada Champions.

“Eu não gostei (da derrota). Chorei. Tinha muita vontade de trazer o troféu para a França, mas não conseguimos. Acho que teremos outras oportunidades. Este ano vamos fazer todo o possível para chegar à final e ganhar o título”.