Mbappé fala sobre relação com Neymar: "Ele é o centro do projeto, estou aqui para ajudá-lo”

Atacante francês afirma que o camisa 10 brasileiro é o principal jogador do PSG e destaca o papel de seu companheiro durante adaptação ao clube

Neymar e Mbappé são dois dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial e, no início da parceria entre os craques no PSG, uma possível batalha de egos foi bastante especulada. Contudo, após mais de três temporadas jogando ao lado do camisa 10 brasileiro, o atacante francês afirmou estar feliz por desempenhar um papel de coadjuvante, com Neymar no “centro do projeto” do Paris.

Mbappé é um dos principais atacantes do mundo e poderia ser a grande estrela que qualquer time. Contudo, no PSG, ele tem a companhia de Neymar, contratado por uma taxa de transferência recorde para mudar o clube francês de patamar.

E para o vencedor da Copa do Mundo de 2018 com a França, não há problema algum em ser uma espécie de coadjuvante de seu companheiro de equipe.

“Sempre acreditei que grandes jogadores foram feitos para jogar juntos. E então, estava claro entre nós. Neymar é o centro do projeto e estou lá para ajudá-lo”, afirmou o atacante de 22 anos em entrevista à France Football.

“Quando eu cheguei, era apenas uma estrela cadente que precisava ganhar minha posição. Na hierarquia, estou atrás dele e estava até atrás de [Edinson] Cavani na época”, acrescentou.

Foto: Getty Images

Mas independentemente de quem é o jogador principal na hierarquia, o fato é que a parceria entre Neymar e Mbappé pode estar com os dias contados. Os dois jogadores estão entrando em seu último ano de contrato com o clube e, até o momento, não existe nada acertado sobre uma renovação com a dupla.

Apesar disso, o camisa 10 afirmou que seguirá no Paris e disse esperar que seu parceiro o acompanhe. Por outro lado, Mbappé ainda não deu nenhuma pista sobre seu futuro, mas destacou o papel de Neymar no início de sua trajetória no Parc des Princes.

“Não vou esquecer como ele me ajudou no começo. Quando você tem 18 anos e chega em um desses vestiários, nunca é fácil. Nesses grandes clubes, seu sucesso depende de 60% do futebol e de 40% da aclimatação no vestiário”, destacou o francês.

Enquanto isso, Mbappé segue sendo especulado no Real Madrid ou no Liverpool de Jurgen Klopp. Obviamente, quanto mais tempo passar sem que sua renovação com o PSG seja acertada, mais clubes ficarão de olho no jovem atacante. Leonardo, diretor esportivo do Paris, já disse que não irá implorar para o francês ficar, mas terá que resolver essa questão o quanto antes para garantir sua permanência.