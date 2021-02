Barça com Messi, PSG sem Ney e o abismo entre os dois times

Mesmo desfalcado de seu principal jogador, time francês impôs seu jogo contra um Barcelona frágil, que agora espera por um milagre

Apesar da boa sequência de 12 partidas invicto na La Liga, o Barcelona chegou para o mata-mata da Liga dos Campeões assombrado pelo fantasma das últimas eliminações da competição.

Jogando em pleno Camp Nou, o time catalão foi goleado por 4x1 pelo Paris Saint-Germain, em partida brilhante de Kylian Mbappé, que marcou um hat-trick. A partida é a primeira na fase eliminatória da competição desde o massacre por 8x2 sofrido contra o Bayern em agosto de 2020, que selou a eliminação do Barça e foi o estopim para a crise entre Messi e o clube.

Mesmo jogando sem seu principal nome, Neymar, fora de ação por conta de uma lesão, o Paris Saint-Germain evidenciou o abismo entre as duas equipes, com uma atuação tranquila, onde controlou e pressionou o adversário. Do outro lado,apesar do gol, Messi pouco pôde fazer, e não conseguiu esconder sua frustração durante a partida.

Com o péssimo resultado em casa, sobra para o Barcelona a esperança de repetir a lendária “remontada” da temporada 2016/17, quando conseguiu reverter a derrota na ida contra o próprio PSG, com ajuda de Neymar, que na época ainda atuava ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

Desta vez, no entanto, o Barcelona não poderá contar com o craque brasileiro, que agora joga pelo rival, e nutre a esperança de se recuperar a tempo para o confronto da volta, marcado para o dia 10 de março, no Parque dos Príncipes.

Com as especulações da saída de Messi, o resultado desta terça pode ter sido uma despedida melancólica do maior artilheiro da história do Barcelona, disputando uma partida de Champions no Camp Nou, dois de seus principais palcos.