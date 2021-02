Mbappé se rende ao talento de Neymar: “Sabe fazer tudo. E melhor do que todos"

Em meio a indefinições sobre seu futuro, atacante francês destaca parceria com o camisa 10 brasileiro no PSG

Mbappé já afirmou que considera Neymar como o principal jogador do PSG e que não vê problema em ser seu coadjuvante. Então, em entrevista à France Football, o atacante francês destacou o papel do brasileiro na evolução de seu jogo e não escondeu sua admiração pelo futebol do camisa 10, que “Sabe fazer tudo. E melhor do que todos”.

Mbappé chegou ao PSG ainda muito jovem, apesar de já carregar consigo um título de Copa do Mundo. E ao longo das mais de três temporadas em que atua ao lado de Neymar, o francês de 22 anos destacou a importância do brasileiro na evolução de seu jogo e exaltou a qualidade do camisa 10, cada vez mais completo como jogador.

“Com Neymar aprendi uma nova modalidade de futebol. E graças a ele pude enriquecer meu jogo, porque ele gosta de contar com os outros atacantes, joga com um toque, dois toques, também pede para variar os movimentos e para diversificar o jogo. Ele realmente sabe fazer tudo. E melhor do que todos”, destacou.

Mas apesar dos elogios, Mbappé também afirmou que jogar ao lado de Neymar exige muito dos demais jogadores da equipe, que precisam estar atentos o tempo todo para acompanhar o talento gigantesco do brasileiro.

Foto: Getty Images

“Ney entende tudo. É lindo, é bom, mas não é fácil. Porque é muito exigente e o seu jogo exige que os que estão ao seu lado estejam muito conscientes mentalmente, sempre em alerta. Ao comprar um grande jogador como ele, você também adquire um nível de exigência que se reflete em todos os outros”, explicou.

A parceria entre os craques levou o PSG para a primeira final de Liga dos Campeões de sua história na temporada passada, mas o título acabou ficando com o Bayern de Munique. No entanto, para a alegria dos torcedores, Mbappé também afirmou que a dupla ainda não atingiu todo seu potencial.

“Ele me escuta. Estamos entre 70% e 80% do nosso potencial. Sei que podemos fazer ainda mais”, completou.

Enquanto isso, os dois jogadores estão entrando no último ano de contrato com o PSG e a permanência da dupla é fundamental para os planos ambiciosos do Paris. Apesar de não existir nada concreto, Neymar já afirmou que seguirá no Parc des Princes e que espera o mesmo de Mbappé.

Do outro lado, o jovem francês, que segue sendo especulado no Real Madrid, ainda não deu nenhuma pista sobre seu futuro e ouviu que Leonardo, diretor esportivo do clube, não irá implorar pela renovação. Resta saber se Neymar e Mbappé terão tempo para atingir 100% de seu potencial pelo PSG.