Neymar enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Atacante segue tratamento de lesão no tornozelo na expectativa de reforçar a seleção brasileira no mata-mata

O Brasil chega à fase final da Copa do Mundo de 2022 na expectativa do retorno do atacante Neymar, seu principal jogador. O camisa 10, que sofreu uma lesão no tornozelo direito no jogo de estreia contra a Sérvia, pelo Grupo G, vem trabalhando intensivamente para voltar a campo para reforçar a seleção brasileira nos jogos decisivos no Qatar - a começar pelo duelo contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5), pelas oitavas de final.

Neymar passou os últimos dias realizando fisioterapia em três turnos para se recuperar da lesão ligamentar no tornozelo com edema ósseo sofrida no primeiro jogo do Brasil na Copa. Ele trabalhou na piscina na maior parte do tempo desde então, e, mais recentemente, voltou aos gramados ao lado de Danilo e Alex Sandro, que também desfalcaram a seleção nos compromissos finais na fase de grupos contra Suíça e Camarões.

Apesar do otimismo do jogador na recuperação, a equipe médica do Brasil, liderada por Rodrigo Lasmar, ainda é cautelosa para cravar a volta do jogador já contra os sul-coreanos. Isso porque Neymar só voltou a treinar em campo há pouco tempo, e ainda precisa ser mais testado neste tipo de situação de impacto para ser liberado novamente a jogo. Entende-se que o final de semana dos dias 3 e 4 serão fundamentais nesse sentido.

Além do acréscimo técnico que Neymar proporciona, sua ausência pesa ainda mais em virtude dos problemas que vem se somando na seleção com relação a lesões: além dos já citados Danilo e Alex Sandro, o Brasil perdeu definitivamente o lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus para o restante da Copa - ambos com problemas no joelho.