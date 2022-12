Lesionado, Neymar segue evolução e vive expectativa por retorno à seleção brasileira nas oitavas

Danilo e Alex Sandro também apresentam evolução no processo de recuperação

A seleção brasileira segue na expectativa pelo retorno de Neymar. O atacante, que vem tratando em tempo integral a lesão ligamentar sofrida no tornozelo direito (três vezes ao dia), segue evoluindo e pode aparecer já nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. O mesmo vale para Danilo e Alex Sandro.

O trio será reavaliado no sábado (3), após o confronto contra Camarões, válido pela última rodada do Grupo G. Caso vá a campo para a atividade, as chances de retornar na partida do mata-mata, na segunda-feira, são grandes. Vale ressaltar que Danilo já voltou a fazer um trabalho no gramado, mas ainda sem bola.

Durante entrevista coletiva desta quinta, o técnico Tite confidenciou que já existe um cronograma elaborado pelo retorno dos três jogadores.

“Os atletas estão em processo de evolução. Neymar e Alex Sandro na piscina, Danilo no campo. Após o jogo de Camarões, focamos nessa decisão. Já tem um cronograma elaborado pelo departamento médico e a parte física para o retorno dos atletas”.

Segundo soube a GOAL na última terça-feira (30), Neymar mostrou otimismo e relatou à comissão técnica que estava se sentindo bem. O jogador teve um episódio de febre e mal estar antes da partida contra a Suíça, mas já está recuperado.

O atacante trabalha na piscina uma série de exercícios com o intuito de não perder o preparo físico. Nas atividades dentro da água, Neymar consegue fazer movimentos como correr e até chutar, estimulando, assim, a região lesionada.

A ideia da comissão técnica é de que, se seguir o processo diário de evolução, Neymar possa estar participando das oitavas de final, nem que seja para começar no banco de reservas. Os próximos dois dias, em especial o sábado, serão determinantes para esta definição.