Qual a lesão de Alex Sandro e em quantos jogos ele desfalca a seleção brasileira na Copa do Mundo?

O lateral sentiu dores na reta final do jogo contra a Suíça e passou por exames nesta terça-feira; lesão foi constatada

Além de Neymar e Danilo, o Brasil tem mais um problema físico no elenco. Alex Sandro, que sentiu dores ao longo do jogo contra a Suíça e chegou a ser substituído, teve uma lesão constatada por exames e será desfalque no próximo jogo.

Mais uma vitória do Brasil na Copa do Mundo, e mais uma preocupação para Tite. Depois de dois jogadores deixarem o primeiro jogo com lesões, agora foi a vez de Alex Sandro. O lateral-esquerdo da Juventus deixou o campo faltando pouco para o jogo acabar, dando lugar a Alex Telles, por conta de dores no qaudril.

Nesta terça-feira, dia seguinte à vitória contra a Suíça, o jogador foi submetido a exames e teve uma lesão muscular constatada, segundo o boletim médico da seleção brasileira.

"Alex Sandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo", disse Rodrigo Lasmar, médico da seleção.

"O atleta não terá condições da próxima partida, contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes", completou o médico.

Na zona mista após o jogo, ele chegou a dizer que sentiu um "cansaço a mais" e elogiou a atuação de Alex Telles, que o substituiu nos momentos finais. A tendência é que o jogador do Sevilla mantenha a posição na partida final da fase de grupos, contra Camarões, na sexta-feira (2). Além dele, outras caras novas podem pintar na escalação de Tite, visando preservar atletas para as oitavas de final, ainda mais com a classificação já garantida.