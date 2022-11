Qual a lesão de Neymar que fez o camisa 10 chorar no jogo do Brasil?

O craque da seleção brasileira precisou ser substituído na estreia contra a Sérvia

A estreia do Brasil na Copa do Mundo ficou marcada pelo golaço de voleio de Richarlison, que deixou o 2 a 0 no placar contra a Sérvia, mas, em meio à felicidade, a seleção brasileira também ganha uma preocupação. Neymar foi substituído no segundo tempo e, sentindo muitas dores, foi às lagrimas. O jogador sofreu um entorse no tornozelo.

O camisa 10, que apesar de não ter feito gols nem dado assistências, buscou muito o jogo e participou das ações de ataque, foi substituído aos 80 minutos de jogo por Antony. Já no banco de reservas, o craque do Brasil recebeu logo o tratamento com uma bolsa de gelo em seu tornozelo. Ainda assim, Neymar chorou. E junto de suas lágrimas, vem a preocupação.

Apesar de a seleção brasileira de Tite ter conseguido mostrar que joga bem, mesmo quando não conta com o seu camisa 10, Neymar é uma peça vital para o sonho do título ser concretizado nos gramados do Qatar. Já no final do jogo, as câmeras da TV Globo mostraram o jogador descendo para o vestiário mancando, mas ao menos sem precisar de ajuda para se locomover.

O departamento médico da seleção brasileira irá aguardar 24 horas para um diagnóstico mais preciso. Não está descartada a hipótese de o jogador passar por exames. A comissão do Brasil mantém o otimismo com relação à situação do atleta, mas há preocupação.