Quem o Brasil enfrenta nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Classificada para o mata-mata, a seleção brasileira se cruza com o Grupo H nas oitavas de final

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo! Ao vencer a Suíça por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos, a seleção brasileira se tornou a segunda equipe com a vaga assegurada no mata-mata do Mundial do Qatar, ao lado da França.

Com as vitórias em seus dois primeiros jogos da Copa do Mundo, a seleção brasileira se garantiu antecipadamente nas oitavas de final da competição, uma vez que não pode mais ser superada por duas seleções dentro do Grupo H.

O chaveamento da Copa do Mundo coloca o Grupo G, do Brasil, para cruzar com o Grupo H nas oitavas de final. Desta forma, o adversário da seleção brasileira sairá do grupo de Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Mas para saber o adversário com certeza, será preciso aguardar as últimas partidas da fase de grupos

Isso porque, a regra da Fifa estabelece que o cruzamento depende da classificação na primeira de grupos. O primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo colocado do outro. Assim, se ao menos empatar o confronto contra Camarões, a seleção brasileira se garantirá na primeira posição do grupo, e vai jogar contra o segundo colocado do Grupo H. Caso perca, e a Suíça vença a Sérvia com um bom saldo (precisa tirar uma diferença de três gols) a equipe de Tite vai para a segunda fase na vice-colocação, e enfrenta o líder do Grupo H.