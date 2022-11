Qual a lesão de Danilo e ele pode ser desfalque da seleção brasileira?

O lateral-direito terminou o jogo contra a Sérvia mancando

A vitória da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2022 por 2 a 0 sobre a Sérvia não foi marcada só de momentos bons para o Brasil. Além da lesão de Neymar, que precisou ser substituído por Antony, o lateral-direito Danilo terminou o jogo sentindo dores.

Após o jogo, o médico da seleção Rodrigo Lasmar confirmou que o lateral-direito teve uma entorse no tornozelo: "Danilo teve entorse no tornozelo esquerdo, mais leve [que a do Neymar], que incomodou bastante no fim do jogo. Ele já iniciou tratamento depois do jogo e vamos acompanhar de forma mais próxima", disse Lasmar.

O próprio jogador, após o jogo, falou sobre a sua situação: "Estou bem. Não foi nada. Foi só um pouquinho articular, já estou caminhando bem e já estou pronto para outra", afirmou Danilo.

Questionado se achava que a seleção sérvia havia passado do ponto em suas entradas, o lateral disse: "A gente vai enfrentar isso. A gente está preparado, independente de quem a gente enfrenta, tem sempre a ver com o nosso comportamento. Estamos preparados também para enfrentar esse tipo de jogo".

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra a Suíça, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A seleção brasileira lidera o grupo, e pode garantir sua vaga no mata-mata dependendo dos resultados da segunda rodada.