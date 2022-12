Lesionados, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Qatar

Tanto o atacante quanto o lateral esquerdo têm lesão no joelho; caso do ala do Sevilla é mais complicado

A seleção brasileira tem duas baixas importantes na Copa do Mundo. Lesionados, Alex Telles e Gabriel Jesus não se recuperarão a tempo de voltar a disputar a competição. Os dois sofreram lesões durante a partida contra Camarões, na sexta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos, e já estão descartados pela equipe médica do Brasil para a sequência do Mundial.

A notícia foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL. Gabriel Jesus tem lesão mais leve no joelho direito, mas precisa de pelo menos três semanas afastado dos gramados, o que inviabiliza um retorno ao Mundial. O atacante vinha convivendo com um incomodo na região desde os últimos jogos com o Arsenal e, mesmo fora de ação, pretende ficar no Qatar para acompanhar o restante do torneio - decisão que precisará ser aprovada pelo clube inglês.

O caso de Alex Telles é mais grave. O lateral-esquerdo, que saiu de campo chorando, fará mais exames e uma cirurgia não está descartada. Os atletas são duas baixas importantes para o técnico Tite.

Diante da Coreia do Sul, Alex Sandro deve voltar ao time titular. O lateral está recuperado de lesão, sem dores e se diz pronto para voltar à campo. Contra Camarões, quando Telles saiu de campo, Tite teve que improvisar Marquinhos na posição. O mesmo vale para Danilo, que já treina com bola há dois dias.

Vale ressaltar que, neste momento da competição, não é mais possível fazer substituições na lista de convocados. Sendo assim, o Brasil vai para o mata-mata da Copa do Mundo com menos duas opções.

Além de Danilo e Alex Sandro, Neymar ainda é dúvida contra a Coreia do Sul. O atacante fará testes no campo neste sábado para ver como se sente e se terá condições de, pelo menos, ficar no banco de reservas contra os asiáticos na segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa.