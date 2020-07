Menos pontos, vitórias e gols: Barcelona faz pior LaLiga da década

Sob o comando de Quique Setién, Barça tem pior desempenho dos últimos dez anos na liga espanhola e vê o Real Madrid conquistar o título

Diferentemente dos últimos dois anos, o deixou o título de LaLiga escapar, e justamente para seu grande rival, o Real Madrid, que conquistou o Espanhol pela terceira vez na década. Mas a partir dos números do Barça na temporada - os piores dos últimos dez anos - o título de realmente não poderia ir para a Catalunha.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Desde o início, Quique Setién esteve longe de fazer sucesso no comando do Barcelona. No entanto, o desempenho da equipe caiu consideravelmente desde o retorno do futebol na . Mesmo ocupando a primeira posição na tabela até o início da pandemia, as atuações irregulares da equipe, que se tornou extremamente dependente de Messi, deixando o argentino claramente sobrecarregado, não foram suficientes para manter o time na liderança.

Mais times

Dos dez jogos do clube, desde o retorno de , o Barça ganhou apenas seis, o que foi insuficiente para segurar a equipe de Zidane, que não vacilou uma vez sequer e não deu chance alguma para seu rival.

É verdade que o VAR ganhou um capítulo à parte nesta edição da liga espanhola, mas os números deixam clara a superioridade merengue, principalmente após a volta do futebol.

Temporada Pontos Vitórias Gols Pró Gols Contra Classificação 2010-2011 96 30 95 21 Primeiro 2011-2012 91 28 114 29 Segundo 2012-2013 100 32 115 40 Primeiro 2013-2014 87 27 100 33 Segundo 2014-2015 94 30 110 21 Primeiro 2015-2016 91 29 112 29 Primeiro 2016-2017 90 28 116 37 Segundo 2017-2018 93 28 99 29 Primeiro 2018-2019 87 26 90 36 Primeiro 2019-2020 79 24 81 38 Segundo

Com apenas 79 pontos em 37 rodadas, o Barcelona pode chegar a 82, caso vença seu último jogo, contra o . Mesmo com a vitória, essa seria de longe o pior desempenho do clube em LaLiga da década. Na temporada passada, segunda pior em pontuação, o clube terminou com 87 pontos, e em 2021/13, a melhor em desempenho, com incríveis 100 pontos.

Mais artigos abaixo

Mesmo com Messi artilheiro da competição, o número de gols marcados também ficou bem abaixo dos anos anteriores, apenas 81. Na segunda pior temporada, 90 gols foram marcados, e na melhor, com o trio MSN, 116.

Atuações tão abaixo da média deixam muitas dúvidas. Messi, após a partida desta quinta-feira, desabafou e não poupou críticas ao clube. A atenção agora se volta para a Liga dos Campeões, que retorna no mês de agosto, e para o fato de quem estará no comando técnico da equipe na partida contra o Napoli.