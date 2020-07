Quartas da Liga dos Campeões: jogos, datas, classificados e mais da edição 2019/20

PSG x Atalanta e RB Leipzig x Atlético de Madrid são os dois duelos já confirmados; confira tudo sobre o sorteio da Champions League

A Liga dos Campeões 2019/20 está de volta! Na manhã desta sexta-feira, 10 de julho, a Uefa realizou o sorteio dos confrontos das quartas de final, que serão disputados em jogos únicos, assim como as semifinais e a grande decisão, marcada para 23 de agosto, no Estádio da Luz.

Ainda com quatro duelos das oitavas de final indefinidos, o sorteio já desenha o caminho dos times em busca da tão sonhada conquista europeia.

Quartas de final da Liga dos Campeões 2019/20

O sorteio colocou frente a frente grandes times que vem fazendo boas campanhas no retorno do futebol após a pandemia. Confira os jogos.

Jogo 1: ou x ou

Jogo 2: x

Jogo 3: ou x ou de Munique

Jogo 4: x

Curiosamente, o sorteio definiu duelos entre os clubes já classificados, enquanto que os clubes ainda envolvidos nas oitavas de final se enfrentarão. A Uefa ainda não definiu a data e os horário dos jogos, que serão disputados entre os dias 12 e 15 de agosto.

A partir das quartas de final, todos os jogos da Liga dos Campeões serão disputados em Lisboa, em Portugal. A Uefa tomou esta decisão pois é um dos países na Europa que melhor combateu a pandemia da Covid-19.

Tanto as partidas das quartas de final quanto as partidas das semifinais serão disputadas em jogo único, assim como a finalíssima. A ideia é que seja um torneio de "tiro curto": serão 15 dias para a definição do novo campeão europeu.

Vale lembrar que nenhuma partida, nem mesmo a grande final, terá a presença de torcedores.

Oitavas de final da Liga dos Campeões 2019/20

Sobre os jogos das oitavas de final, Barcelona e Napoli empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, enquanto que Bayern abriu uma boa vantagem contra o Chelsea. Lyon e Manchester City também venceram na ida contra Juventus e Real Madrid, respectivamente.

Os jogos que completam as oitavas de final serão disputados na casa dos times mandantes entre os dias 7 e 8 de agosto. Confira a tabela das oitavas:

Bayern x Chelsea - Allianz Arena

Barcelona x Napoli - Camp Nou

Manchester City x Real Madrid - Etihad Stadium

Juventus x Lyon - Allianz Stadium

Atalanta, Atlético de Madrid, e RB Leipzig já haviam se classificado para as quartas de final antes da parasilição da Liga dos Campeões.

A data e o horário de cada partida ainda não foi confirmada pela Uefa.

O caminho até a final da Liga dos Campeões 2019/20

Nesta sexta-feira, a Uefa também definiu o caminho até final, sorteando também os confrontos da semifinal. Os duelos serão:

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 3

Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4

Traduzindo: na primeira semifinal, Real Madrid, Manchester City, Lyon ou Juventus podem enfrentar Napoli, Barcelona, Chelsea ou Bayern de Munique por uma vaga na final.

Na segunda semifinal, Atalanta, PSG, RB Leipzig e Atlético de Madrid disputarão um lugar na decisão. Com esta definião, é certo que um time que nunca venceu a Liga dos Campeões estará na final.