Zidane superou saída de CR7 e fez o Real campeão em seu trabalho mais autoral

Administrar egos inflados no vestiário do Real Madrid está longe de ser o único mérito do treinador francês

Zidane aparentemente tinha muito mais a perder do que a ganhar quando, no meio da temporada passada, aceitou voltar a um bem diferente daquele que pouco antes, sob o seu comando, havia conquistado três títulos consecutivos de Liga dos Campeões da Europa. A grande diferença estava na ausência de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro do clube e da própria Champions. Mas em sua primeira campanha completa desde o retorno, o ídolo francês provou, com o seu trabalho mais autoral como técnico até aqui, que o resultado de sua parceria com o clube merengue dificilmente não é a vitória.

O Real Madrid confirmou, nesta quinta-feira (16), o título espanhol da temporada 2019-20 após bater o Villarreal, acabando com as chances de um tricampeonato consecutivo do arquirrival . Foi o 11º troféu conquistado por Zidane neste seu período como treinador – todos eles representando os merengues. Mas por que um técnico tão vitorioso não era visto como um grande estrategista? Você pode encontrar mais de uma resposta.

Em primeiro lugar porque o grande mérito de Zidane, desde que foi alçado ao cargo de treinador do Real (em 2016), foi se mostrar um domador de egos em um vestiário inflado deles. O histórico como craque do clube e do futebol, aliado ao temperamento sereno, ajudou a fazer com que as peças fossem encaixadas para darem o resultado que todos esperavam. Em segundo lugar, até como consequência, pela comparação: Zidane nunca foi um revolucionário tático do jogo, como Pep Guardiola ou Jurgen Klopp; em terceiro, e talvez mais importante, porque o próprio Zidane fazia questão de deixar isso claro.

“Eu não sou o melhor treinador e sempre vou dizer isso. Eu não sou o melhor treinador na parte tática... e, bom, eu não precisava dizer isso porque vocês (imprensa) sempre dizem isso de qualquer jeito”, disse Zizou antes da final da vencida sobre o , em 2018. Foi ainda no gramado, em meio às comemorações daquele título, que Zidane chocou o mundo ao anunciar que deixaria o Madrid.

O grupo que entrou para a história com o tricampeonato seguido na Champions ficou mais marcado pelo brilhantismo individual, especialmente de Cristiano Ronaldo, do que por um futebol complexo e cheio de nuances. Isso não quer dizer que o time de Zidane não tivesse seus méritos táticos, mas o foco era no desequilíbrio que um craque podia fazer e o maior acerto do francês naquela época foi ter convencido suas estrelas a aceitarem a rotação de elenco. CR7, especialmente, se beneficiou bastante deste método – rendendo, também por ter entrado nesta roda do descanso, o seu melhor quando a campanha chegava em sua parte final.

Quando aceitou voltar para o Madrid, em meio a tanta desconfiança sobre a sua capacidade de organizar um time sem Cristiano Ronaldo (vendido para a ), e com o risco de ver a imagem de técnico vitorioso ruir, ser apenas uma liderança tranquila no vestiário não resolveria todo o problema.

Caberia a Zidane reorganizar muitas peças jovens e novas a um tabuleiro bagunçado – que meses antes, ainda sob o comando de Santiago Solari, havia caído nas oitavas de final da Champions League sofrendo uma goleada por 4 a 1 para o em pleno Bernabéu. A missão foi clara: consertar a casa para possibilitar a formação de uma nova época de grandes vitórias no futuro – com a obrigação madridista de também fazer isso enquanto se grita ‘campeones, campeones.. ole, ole ole’.

O início de caminhada não foi fácil para o Real Madrid, que seguiu irregular na primeira parte da temporada sob o 4-2-3-1 montado pelo francês. Ainda em meio às desconfianças, Zidane voltou ao 4-3-3 e a entrada do jovem meio-campista Fede Valverde deu ritmo e vida nova às transições madridistas. A energia do uruguaio de 21 anos ajudou Casemiro a se preocupar mais com o lado defensivo do jogo, ao mesmo tempo em que ajudou o ataque, comandado por um Benzema em forma encantadora, a crescer. A equipe passou a dar sinais de melhora já no fim de 2019.

O ano de 2020 também mostrava um futebol mais seguro do que, por exemplo, o do rival Barcelona, então líder de . A liderança foi alcançada após o retorno das atividades depois da paralização por causa da Covid-19. Mas antes mesmo o Real já vinha jogando regularmente melhor, como defendeu, ainda em meio ao lock-down, o goleiro Thibaut Courtois.

Zidane seguiu sendo a liderança tranquila que apazigua egos no vestiário, mas precisou lidar com problemas e reorganizar suas peças e modelo de jogo como ainda não havia feito. Talvez por isso tenha ficado tão irritado com as acusações de que o mérito do Real Madrid em La Liga fosse por decisões de árbitros, como indicou especialmente gente do Barcelona.

Um treinador não é completo apenas se for um gênio da tática, ou um exímio estrategista, da mesma forma que administrar diferentes personalidades não basta por si só. É preciso fazer tudo isso. Foi o que Zinedine Zidane fez de forma inquestionável - e como ainda não havia feito - neste seu Real Madrid campeão espanhol em 2019-20.

Tudo isso coloca o trabalho de Zidane num grau de protagonismo equiparado aos de Courtois, Sergio Ramos, Casemiro ou Benzema – dentre outros – no primeiro grande título do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo.