Vinicius Junior ou Rodrygo, quem foi mais decisivo no Real campeão da La Liga?

Os dois brasileiros foram muito importantes na conquista, especialmente na reta final

Finalmente é oficial: o Real Madrid é campeão espanhol pela 34ª vez depois de vencer o Villarreal por 2 a 1 e ver o Barcelona perder em casa do Osasuna pelo mesmo placar.

Durante toda a conquista, o clube merengue contou com o talento de dois dos principais jovens brasileiros do momento: Vinícius Jr. e Rodrygo. Mas qual dos amigos e companheiros de time foi mais decisivo em toda a temporada da ?

Os números, por incrível que pareça, dão margem para discussão.

Vinícius Jr. tem um argumento fácil de ser visualizado: jogou 28 partidas, contra apenas 19 do companheiro, fez três gols e deu duas assistências. Marcas superiores aos números do ex-jogador do , que só balançou a rede duas vezes e não deu passes para gol.

O caso de Rodrygo é mais circunstancial: mesmo tendo nove jogos a menos, o Raio teve um número de minutos muito similar do que Vini, mostrando que atuou muito mais por partida. Além disso, o aproveitamento do Real Madrid é bem melhor com o Menino da Vila (quase 81%) em campo do que com a joia Rubro-Negra (75%).

No entanto, quando falamos de poder de decisão, o torcedor madrilenho obviamente lembra-se do gol de Vinícius Jr. diante do Barcelona. Com o jogo travado e o Real Madrid precisando vencer, o brasileiro recebeu passe de Toni Kroos e marcou o primeiro gol da partida, dando a vitória aos merengues. Caso o resultado daquela partida fosse diferente, vai saber...

Enquanto Rodrygo vem comendo a bola na Liga dos Campeões - o brasileiro é o artilheiro do time na competição com quatro gols -, Vinícius Jr. foi mais decisivo na La Liga, especialmente na reta final. Após a paralisação, com Zidane rodando o elenco, o jovem teve mais oportunidades de sair como titular e chegou a decidir partidas. Mesmo que o ex-santista também tenha impressionado no período, Vini "garantiu" pontos para o Real.

Diante da , em uma das partidas mais complicadas dessa campanha da equipe, o jovem sofreu um pênalti e deu uma assistência para Benzema. No jogo seguinte, contra o Mallorca, abriu o placar em boa jogada. No momento mais crítico da temporada, o garoto se mostrou pronto para chamar a responsabilidade e brilhar.

Seja qual for seu preferido, uma coisa é inegável: dois dos maiores talentos brasileiros de todo o planeta jogam pelo Real Madrid - e ainda tem Reinier e Militão pela frente...