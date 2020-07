VAR de LaLiga provoca guerra entre Real Madrid e Barcelona

Após Pique e Setién, presidente do Barça também critica o VAR, enquanto Sérgio Ramos e Zidane põe panos quentes; presidente de LaLiga aumenta polêmica

Um personagem especial está tomando conta do Campeonato Espanhol de 2019/20. E esse personagem não responde por Messi, Griezmann, Benzema, Hazard ou João Félix. O grande nome de tem sido o VAR, que está causando uma guerra entre Real Madrid e Barcelona em meio à briga pelo título da competição.

Desde que o futebol retornou na , após a parada forçada por conta da pandemia do novo coronavírus, praticamente todas as rodadas tiveram polêmica com relação a arbitragem. Principalmente nos jogos do Madrid contra , e Club, em que os merengues venceram com gol de pênalti e o Barcelona reclamou de erros em suas partidas.

Declarações de e

Depois da grande polêmica do último jogo do Real, contra o Athletic, o presidente do Barcelona, ​​Josep María Bartomeu, acusou o VAR de favorecer o Real Madrid e de ser "injusto" desde o retorno do futebol.

A guerra contra o VAR e o clube merengue tem sido recorrente na Catalunha, já que Pique e o treinador, Quique Setién, também se expressaram nos mesmos termos. De fato, o clube e o próprio Bartomeu mudaram radicalmente sua opinião sobre o VAR em apenas alguns meses.

“A aplicação do VAR não é totalmente justa desde o pós-Covid. Mas não falo por falar. O mundo inteiro do futebol vê isso. Os árbitros precisam ser ajudados cada vez mais. Sou totalmente a favor do VAR, mas espero que a justiça seja feita”, declarou Bartomeu à RAC1.

“Independentemente de nossos resultados, que não foram bons, falamos sobre tecnologia. É claro que os três empates nos machucaram para ganhar La Liga. Não quero entrar em detalhes técnicos, porque seria como um amador”, completou.

Por outro lado, o Real Madrid não tem se manifestado muito sobre o VAR. Zidane e Sérgio Ramos apenas se mostraram descontentes com a polêmica, principalmente após a vitória sobre o Athletic.

"Estou cansado, o Real Madrid deve ser respeitado", afirmou Zidane, depois de o capitão merengue garantir que "não vamos vencer La Liga pelos árbitros".

Enquanto isso, os defensores do clube na Espanha atribuem as declarações do Barça apenas como uma tentativa de desviar o foco sobre as más atuações do clube e tentar causar um tumulto sobre o cada vez mais provável título do Real.

Presidente de La Liga esquenta o clima

Javier Tebas, presidente de La Liga, passou longe de esfriar a discussão. O dirigente apontou uma ligação entre Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, e Florentino Perez, presidente merengue, como um possível motivo para o duvidoso critério do VAR.

"Com o VAR, houve uma ligação antes e depois do jogo de Florentino para Rubiales. Que um clube tão importante quanto o Real Madrid possa fazer uma ligação assim, de 20 minutos, depois de terminar um jogo, não é a coisa mais conveniente para o mundo da arbitragem”, afirmou Tebas à TV3. “Isso causa mais tensão nos árbitros e também não é bom para La Liga”, completou.

Quem também está satisfeito com o VAR é o , que teve dois pênaltis discutíveis marcados a seu favor, contra e Mallorca, depois do retorno do futebol. Perguntado sobre a polêmica entre os líderes do Campeonato Espanhol, Simeone preferiu defender o VAR e não tomar partido entre Real Madrid e Barcelona. Brigando por uma vaga de classificação direta para a próxima , essa não é a batalha de Simeone neste momento.