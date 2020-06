Quem será o próximo treinador do Barcelona?

Ex-ídolos e treinador da terceira divisão são os nomes mais cogitados para assumir o Barça após a saída de Quique Setién

O já procura um novo treinador. Com a iminente saída de Quique Setién ao final da temporada, a diretoria já trabalha com alguns nomes para o cargo. Os candidatos variam desde ídolos do clube até comandantes de outras categorias do time.

A Goal apurou possíveis substitutos de Setién para a próxima temporada. Conheça os candidatos a assumir o comando do Barça.

Xavi Hernández

Aos 40 anos, o treinador do Al Sadd tem o sonho de retornar ao Camp Nou e já foi cogitado em janeiro, após a saída de Ernesto Valverde. Na ocasião, ele negou o convite de Eric Abidal afirmando que "era muito cedo para treinar o Barça".

Embora seja desejo de ambas as partes que este retorno se concretize, isso pode demorar um pouco mais. "A maior esperança que eu tenho hoje é ser o treinador do Barça e colocar o time de volta ao caminho das vitórias", disse ele ao jornal Sport no último domingo, 28.

"É claro que, após as eleições, o palco seria montado, é claro. Eu não estou descartando nada", completou. As próximas eleições presidenciais do Barcelona acontecem somente em 2021.

Como jogador, Xavi conquistou 25 títulos com o Barça e outros ídolos do time, como Eto'o, pedem sua volta ao Camp Nou o quanto antes.

García Pimienta

Francisco Javier García Pimienta não é um nome muito conhecido fora da Catalunha, mas ele é um candidato que ganha força nos bastidores do Barça para assumir o time. Pimienta é o atual treinador do Barcelona B.

A temporada do Barça B na terceira divisão espanhola é boa e o time joga os playoffs da competição para garantir uma vaga na segunda divisão espanhola. O treinador 45 anos deve renovar seu contrato com o time em breve e pode assumir o comando da equipe principal.

"Está focado 100% no playoff, já sabe que terá a sua disposição todos os jovens que estão no time de cima e não pensa em nada mais", afirmou uma fonte do clube à ESPN. O trabalho com jogadores como Ansu Fati, Riqui Puig e Ilaix Moriba agrada a diretoria blaugrana, que aposta muito nessas joias.

Ronald Koeman

O holandês foi cogitado em janeiro, assim como Xavi, após a saída de Valverde. E embora haja uma cláusula em seu contrato caso o Barcelona o chame, o treinador da quer comandar seu país na , adiada para 2021.

“A cláusula em meu contrato libera minha ida ao Barcelona somente após a Eurocopa. Nenhuma data foi mencionada. Então, agora é só depois do campeonato em 2021. Mas não pensei nisso nem por um segundo”, disse o treinador ao Marca.

Logo após se aposentar, o técnico de 56 anos passou dois anos como assistente do Barça de Louis van Gaal entre 1998 e 2000, mas não escondeu seu desejo de voltar ao clube como técnico um dia.