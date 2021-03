Mbappé é protagonista e coadjuvante no 'PSG de Neymar'

Sem o brasileiro, o camisa 7 do Paris assumiu o protagonismo e levou o time à liderança da Ligue 1 e às quartas de final da Ligas dos Campeões

Se para Messi e Cristiano Ronaldo a idade é apenas um detalhe, o mesmo serve para Kylian Mbappé. O jovem francês ignora o fato de quem tem apenas 22 anos para bater recordes atrás de recordes. O último deles neste final de semana, chegando a 100 gols na Ligue 1, o mais jovem a atingir o feito. E enquanto o PSG ainda é ‘de Neymar’, o camisa 7 consegue ocupar ao mesmo tempo as funções de coadjuvante e protagonista da equipe, de acordo com o que o Paris precisa.

A partida deste domingo (21), diante do Lyon, marcou o retorno de Neymar após 39 dias afastado por lesão. Jogador mais caro da história do futebol e com uma qualidade técnica indiscutível, o craque brasileiro é ‘o cara’ do PSG, o principal nome da equipe e o líder dentro de campo, como o próprio Mbappé já afirmou diversas vezes.

Porém, neste tempo que Neymar ficou longe dos gramados, ele viu o jovem francês assumir o papel de protagonista da equipe. Foram 12 gols em apenas dez jogos, incluindo um hat-trick histórico contra o Barcelona na Liga dos Campeões, em mais uma grande atuação do francês diante de Lionel Messi.

E mais do que apenas os gols, neste período, Mbappé levou o Paris a uma classificação inédita nas oitavas de final na Champions League sem Neymar em campo - desde que o brasileiro foi contratado, em 2017 - e colocou o time de volta na liderança da Ligue 1. E tudo isso como o grande protagonista do PSG.

Então, neste domingo, no dia em que seu ‘parça’ e companheiro de equipe retornou de lesão, Mbappé balançou as redes duas vezes para atingir a marca de 100 gols na Ligue 1, se tornando o jogador mais jovem na história a alcançar o feito, com 22 anos e 91 dias - a marca anterior pertencia a Herve Revelli, que chegou a 100 gols no Campeonato Francês com 23 anos e 153 dias, pelo Saint-Etiénne.

“É uma nova etapa na minha carreira, um novo passo para a história, são coisas que ficam. O caminho continua, estou apenas começando. Tenho muitos anos à minha frente para me aperfeiçoar e melhorar, as coisas só podem melhorar”, celebrou o camisa 7 do Paris após o doblete contra o Lyon.

E levando em conta a pouca idade do francês, é muito provável que ele esteja certo e que seu desempenho siga melhorando a cada partida.

No duelo contra o Lyon, Neymar entrou em campo apenas no segundo tempo, justamente no lugar de Mbappé, quando o jogo já estava resolvido. Agora, o PSG espera contar com seus dois grandes craques para mais um duelo contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, para uma revanche da final do ano passado.

Por enquanto o PSG continua sendo ‘de Neymar’, mas Mbappé parece pronto para executar o papel que for necessário, seja de coadjuvante ao lado do brasileiro, ou de protagonista quando for necessário. Melhor para o Paris.