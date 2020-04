Rival, "parça" e ídolo: o que Neymar representa para Mbappe

Craques brigam por prêmios individuais e protagonismo, mas mantém boa relação dentro e fora de campo; quem ganha é o PSG, pelo menos por enquanto

Neymar foi contratado pelo em 2017 por incríveis 222 milhões de euros, se tornando a transferência mais cara da história do futebol. O brasileiro chegou na com status de possível candidato a desbancar Messi e Cristiano Ronaldo no posto de melhor do mundo em um ambicioso projeto do clube.

Cerca de uma ano depois, a história praticamente se repetiu, mas dessa vez com Mbappe. O jovem foi contratado após ganhar a de 2018, com o status de maior revelação do futebol e possível Bola de Ouro no futuro, por “apenas” 145 milhões de euros, atrás apenas de Neymar entre as maiores transferências do esporte.

Com os dois craques brigando pelo posto de protagonista da equipe e pelo prêmio de melhor do mundo, muitos esperavam que a relação entre os dois fosse bem complicada, principalmente levando em consideração os atritos que o camisa 10 brasileiro teve com Cavani, a outra grande estrela da equipe, no ano anterior.

Mais times

Mas, aos poucos, uma bela parceria dentro de campo começou a se formar. Com sua velocidade, Mbappe se tornou o principal alvo dos belos passes em profundidade de Neymar, que passou a atuar mais centralizado, como meia. Em pouco tempo, muitos gols, assistências, tabelas e lindos lances começaram a aparecer.

Mas não foi só dentro de campo que a relação ficou boa. Os dois também se tornaram “parças” fora das quatros linhas. Mbappe passou a frequentar as festas do brasileiro e a dupla constantemente é vista sorrindo nos treinos ou comemorando juntos os gols. Na partida de volta contra o , pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG precisava da virada e Mbappe não jogou. E quando Neymar abriu o placar da partida, foi correndo para o banco de reservas abraçar o francês.

É verdade que a rivalidade pela artilharia dos campeonatos, pelo posto de melhor jogador do time e por prêmios individuais ainda existe. Mas isso parece que não está atrapalhando a dupla.

Mbappe também revelou que já admirava o craque brasileiro antes de ir para o PSG e antes de se chegar ao mais alto nível do futebol. Em entrevista a beIN Sports, o atacante contou que Neymar era seu ídolo, assim como Messi e Cristiano Ronaldo.

"Tenho a chance de jogar com Neymar, que eu admirava muito quando era jovem. Eles [Messi, Neymar e Cristiano] são os jogadores que eu admirava muito".

Mais artigos abaixo

E a inspiração foi tanta que Mbappe também começou a se envolver em algumas polêmicas. Além de alguns problemas com a torcida, o francês vem tendo atritos com a diretoria do PSG por uma renovação de contrato e é constantemente especulado para ir ao Real Madrid, da mesma forma que o retorno de Neymar ao Barcelona reacende a cada janela de transferências.

Quem agradece o entrosamento cada vez maior da dupla é o PSG, que torce para que os dois sigam em Paris por mais muitos anos. Mas se isso será suficiente para que eles fiquem em Paris, só o tempo irá dizer.