Neymar, Coutinho, Cristiano Ronaldo e as 100 contratações mais caras da história do futebol

De Neymar passando por Cristiano Ronaldo e Coutinho, relembre os negócios mais caros do mercado da bola

Com o anúncio da transferência de Antoine Griezmann para o por 120 milhões de euros (cerca de R$ 510 milhões), o top 100 de transferências mais caras da história volta a ser atualizado, com cifras cada vez mais exorbitantes.

Cristiano Ronaldo que antes aparecia em duas posições no ranking entre os 10 jogadores mais caros da história (6º e 10º lugar), agora ocupa somente o 7º lugar devido aos altos valores da chegada de Griezmann ao Barça.

A Goal repassou os acordos mais valiosos do futebol, confira a lista abaixo, atualizada em 12 de julho.

Jogador Clubes Ano Valor Neymar Barcelona - 2017 €222m Kylian Mbappé - PSG 2018 €180m Coutinho Liverpool - Barcelona 2018 €163m João Félix Benfica - Atlético de Madrid 2019 €126m Ousmane Dembélé - Barcelona 2017 €125m Antoine Griezmann - Barcelona 2019 €120m Cristiano Ronaldo - 2018 €117m Paul Pogba Juventus - 2016 €105m Gareth Bale - Real Madrid 2013 €100.8m Eden Hazard Chelsea - Real Madrid 2019 €100m Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009 €94m Gonzalo Higuain - Juventus 2016 €90m Neymar - Barcelona 2013 €86.2m Matthijs De Ligt - Juventus 2019 €85.5m Romelu Lukaku - Manchester United 2017 €84.8m Virgil Van Dijk - 2018 €84m Luis Suárez Liverpool - Barcelona 2014 €82.3m Nicolas Pépé Lille - Arsenal 2019 €80m James Rodriguez Monaco - Real Madrid 2014 €80m Kepa Arrizabalaga - 2018 €80m Lucas Hernandez Atletico Madrid - 2018 €80m Álvaro Morata Real Madrid - Chelsea 2017 €78.9m Zinedine Zidane Juventus - Real Madrid 2001 €77.5m Alisson Becker - Liverpool 2018 €75m Kevin De Bruyne - 2015 €75m Frenkie De Jong Ajax - Barcelona 2019 €75m Angel Di Maria Real Madrid - Manchester United 2014 €74.6m Aymeric Laporte - Manchester City 2018 €70m Thomas Lemar Monaco - Atlético de Madrid 2018 €70m Rodri Atlético de Madrid - Manchester City 2019 €70m Zlatan Ibrahimovic Inter - Barcelona 2009 €69.5m Raheem Sterling Liverpool - Manchester City 2015 €69.1m Riyad Mahrez - Manchester City 2018 €67.8m Kaka AC - Real Madrid 2009 €65m Edinson Cavani Napoli- PSG 2013 €64.5m Christian Pulisic Borussia Dortmund - Chelsea 2019 €64m Aubameyang Borussia Dortmund - 2018 €63.75m David Luiz Chelsea - PSG 2014 €62.5m Angel Di Maria Manchester United - PSG 2015 €61.6m Oscar Chelsea - Shanghai SIPG 2016 €60.3m Luis Figo Barcelona - Real Madrid 2000 €60m Naby Keïta - Liverpool 2018 €60m Luka Jovic Eintracht - Real Madrid 2019 €60m Tanguy Ndombélé - Tottenham 2019 €60m Fernando Torres Liverpool - Chelsea 2011 €59m Hulk - Shanghai SIPG 2016 €58.6m John Stones - Manchester City 2016 €58m Benjamin Mendy Monaco - Manchester City 2017 €57.5m Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €56.7m Aaron Wan-Bissaka - Manchester United 2019 €55m Hernan Crespo - 2000 €55m Alexandre Lacazette Lyon - Arsenal 2017 €53m Gianluigi Buffon Parma - Juventus 2001 €52m Eliaquim Mangala - Manchester City 2014 €51.7m Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €51m Éder Militão Porto - Real Madrid 2019 €50m Alex Teixeira Dontesk - Jiangsu Suning 2016 €50m Bernardo Silva Monaco - Manchester City 2017 €50m Gylfi Sigurdsson - Everton 2017 €49.4m Anthony Martial Monaco - Manchester United 2015 €49.3m Christian Vieri Lazio - Inter 1999 €49m Gaizka Mendieta Valencia - Lazio 2001 €48m Ferland Mendy Lyon - Real Madrid 2019 €48m Mesut Ozil Real Madrid - Arsenal 2013 €47m Juan Sebastian Veron Lazio - Manchester United 2001 €46m Rio Ferdinand - Manchester United 2002 €46m Ronaldo Inter - Real Madrid 2002 €46m Juan Mata Chelsea - Manchester United 2014 €46m Douglas Costa Bayern - Juventus 2017 €46m Christian Benteke - Liverpool 2015 €45.8m James Rodríguez - Monaco 2013 €45m João Mário CP - Inter 2016 €45m Granit Xhaka Borussia Monchengladbach - Arsenal 2016 €45m Tiemoue Bakayoko Monaco - Chelsea 2017 €45m Rodrygo Santos - Real Madrid 2019 €45m Mateo Kovacic Real Madrid - Chelsea 2019 €45m Youri Tielemans Monaco - Leicester City 2019 €45m Nemanja Matic Chelsea - Manchester United 2017 €44.7m Leroy Sane - Manchester City 2016 €44m Andriy Shevchenko AC Milan - Chelsea 2006 €43.9m Robinho Real Madrid - Manchester City 2008 €43m Radamel Falcao Atlético de Madrid - Monaco 2013 €43m Alexis Sánchez Barcelona - Arsenal 2014 €42.5m Malcom - Barcelona 2018 €42m Felipe Anderson Lazio - 2018 €42m Paulinho Barcelona - Guangzhou Evergrande 2019 €42m Rui Costa - AC Milan 2001 €42m Javier Pastore Palermo - PSG 2011 €42m Thiago Silva AC Milan - PSG 2012 €42m Jackson Martinez Atlético de Madrid - Guangzhou Evergrande 2016 €42m Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund - Manchester United 2016 €42m Mohamed Salah Roma - Liverpool 2017 €42m Leonardo Bonucci Juventus - AC Milan 2017 €42m Lilian Thuram Parma - Juventus 2001 €41.5m Corentin Tolisso Lyon - Bayern 2017 €41.5m Andy Carroll - Liverpool 2011 €41.3m Pavel Nedved Lazio - Juventus 2001 €41.2m Shkodran Mustafi Valencia - Arsenal 2016 €41.2m Sadio Mane Southampton - Liverpool 2016 €41.2m Roberto Firmino - Liverpool 2015 €41m Marc Overmars Arsenal - Barcelona 2001 €41m Paulinho Guangzhou Evergrande - Barcelona 2017 €40m Leandro Paredes Zenit - PSG 2019 €40m T. Bakayoko Monaco - Chelsea 2017 €40m David Villa Valencia - Barcelona 2010 €40m Sergio Aguero Atlético de Madrid - Manchester City 2011 €40m Radamel Falcao Porto - Atlético de Madrid 2011 €40m Hulk Porto - Zenit 2012 €40m Axel Witsel - Zenit 2012 €40m Javi Martinez Athletic Club - Bayern 2012 €40m Eden Hazard - Chelsea 2012 €40m Fernandinho - Manchester City 2013 €40m Ederson Benfica - Manchester City 2017 €40m Davinson Sánchez Ajax - Tottenham 2017 €40m David Luiz PSG - Chelsea 2016 €39.6m Michy Batshuayi Marseille - Chelsea 2016 €39m Antonio Rudiger Roma - Chelsea 2017 €39m

JOGADOR BRASILEIRO MAIS CARO



(Foto: Getty Images)

Com o pagamento da multa rescisória por parte do (€ 222 milhões), Neymar supera as cifras de sua chegada ao Barcelona, em 2013, e é o atleta brasileiro mais caro da história com o negócio de 2017.

Apesar de todos os imbróglios, o atleta custou 86,2 milhões de euros aos cofres do Barça há quatro temporadas.

O DEFENSOR MAIS CARO DA HISTÓRIA

CONEXÃO AMSTERDÃ-TURIM



O holandês Matthijs De Ligt já chegou à para fechar com a @juventusfc ! 🤝🇮🇹🇳🇱 pic.twitter.com/uYbzCOR87j — Goal (@GoalBR) 16 de julho de 2019

O holandês Virgil Van Dijk se tornou no defensor mais caro da história após o Liverpool pagar 84 milhões de euros para tirá-lo do Southampton, em janeiro de 2018. Um ano e meio depois, foi a vez de um compatriota seu, o jovem Matthijs De Ligt, roubar o posto ao ser contratado pela Juventus junto ao Ajax por 85,5 milhões!

O GOLEIRO MAIS CARO DA HISTÓRIA

Por 17 anos, o italiano Gianluigi Buffon manteve o topo do ranking de goleiros mais caros da história com sua transferência do Parma para a Juventus, em 2001, ao custo de 52 milhões de euros. Em 2018, o brasileiro Alisson Becker superou os valores depois que o Liverpool desembolsou 75 milhões de euros para contar com o arqueiro, mas semanas depois o Chelsea gastou 80 milhões no espanhol Kepa Arrizabalaga.