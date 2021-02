Furacão Mbappé: atuação de gala em Barcelona toma conta dos jornais na Europa

Atacante francês foi capa dos principais veículos de comunicação esportivos após a exibição no Camp Nou

Kylian Mbappé teve uma atuação excepcional diante do Barcelona em pleno Camp Nou nesta terça-feira (16). Além do hat-trick, o francês não deu chances para a defesa catalã, ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, nota 10 da premiada revista France Football e, como não podia ser diferente, estampou as capas de jornais por toda a Europa.

A exibição de gala do camisa 7 do PSG na vitória por 4 a 1 rendeu diversos elogios ao jogador e adjetivos não faltaram para descrevê-lo. Na imprensa catalã, o Sport noticiou como: "Mbappé oprime o Barça", enquanto que os madrilenhos foram mais contundentes. O Marca manchetou "Mbappé estoura o Barça" e o AS escreveu: "Furação Mbappé".

Como não poderia ser de outra forma, na França a atuação do jogador também foi muito exaltada. Além da nota 10 da France Football, o diário L'Equipe estampou a palavra "Galáticos", em referência ao time todo. Já o Le Parisien classificou a vitória do PSG "como um sonho".

Em outros países o atacante francês também foi destaque. Na Itália, o Il Corriere dello Sport noticiou o jogo como "Mbappé ofusca Messi". Na Argentina, terra natal do camisa 10 do Barcelona, o Diário Olé preferiu abordar o lado de Messi e fez um pedido ao jogador: "Saia daí, maravilha".

Muito próximo da vaga nas quartas de final, o PSG defende sua vantagem contra o Barcelona no dia 10 de março, quando as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Parque dos Príncipes.