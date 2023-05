Manchester City x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado neste domingo (21), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo o título do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Chelsea neste domingo (21), a partir das 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 37ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da goleada histórica aplicada sobre o Real Madrid por 4 a 0 e a classificação à final da Champions League, o Manchester City volta a sua atenção para o jogo decisivo do Campeonato Inglês. Com 85 pontos e quatro de vantagem para o Arsenal, vice-líder, uma vitória diante do Chelsea confirma o terceiro título consecutivo da Premier League - em caso de derrota do Arsenal para o Nottingham Forest.

Para o confronto em casa, o técnico Pep Guardiola terá todo o elenco à disposição, com exceção de Nathan Ake, tratado como dúvida. O zagueiro perdeu os últimos três jogos da equipe devido a uma lesão na coxa.

"No domingo, o jogo está em nossas mãos para vencer a competição mais importante - a Premier League é a mais importante porque por 11 meses é toda semana. No domingo, se vencermos, vamos comemorar com o nosso povo", afirmou Guardiola.

Já o Chelsea, que vem de empate com o Nottingham Forest por 2 a 2 na última rodada, está no meio da tabela, com apenas 43 pontos em 35 jogos disputados. Vale lembrar que a equipe foi eliminada pelo City na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga.

Em 174 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 71 vitórias, contra 63 do Manchester City, além de 40 empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2022/23, os Citizens venceram por 1 a 0 com gol de Riyad Mahrez.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Chelsea: Kepa; W. Fofana, Silva, Badiashile; Azpilicueta, Kovacic, Fernandez, Gallagher, Hall; Sterling, Havertz. Técnico: Frank Lampard.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Reece James, Ben Chilwell, Marc Cucurella, Mason Mount, N'Golo Kante e Broja são desfalques certos.

Quando é?