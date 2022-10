Qual o número dos canais ESPN em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Confira onde assistir aos jogos da Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 e outros esportes como futebol americano e basquete

O futebol mundial segue a todo vapor com os principais campeonatos nacionais pela Europa na temporada 2022/23. E, como já é de praxe, o amante do futebol tem nos canais ESPN uma das principais fontes para assistir a alguns dos grandes jogos do Velho Continente.

No cardápio da ESPN, empresa pertencente ao Grupo Disney, estão torneios de renome mundial como a Premier League, La Liga, Serie A Italiana, Ligue 1, além da Liga Europa, Uefa Conference League, a Eredivisie holandesa e outros que fizeram com que a marca se estabelecesse como uma das mais fortes do esporte na TV fechada do Brasil.

Com uma programação distribuída em cinco canais - ESPN, ESPN 2, ESPN 3 e ESPN 4 e ESPN Extra -, a emissora transmite várias das principais competições do mundo da bola. Vale lembrar que todos os duelos transmitidos nos canais Disney também têm transmissão do novo streaming da Star+.

Além dos eventos de futebol, a ESPN também conta com o direito de transmissão de diversas competições de outros esportes como NFL (futebol americano), NBA (basquete), MLB (beisebol), NHL (hóquei no gelo) e o Campeonato Mundial de Surfe da WSL.

Recentemente, porém, o Grupo Disney anunciou mudanças nos nomes dos canais ESPN e Fox Sports no Brasil. Com isso, o Fox Sports, por exemplo, passa a se chamar ESPN 4.

Diante disso, a GOAL preparou um guia completo com o número de todos os canais nas principais operadoras de TV a cabo do país, é claro, levando em conta os números atuais, além da programação de jogos de futebol que os canais ESPN oferecem ao espectador. Confira!

ESPN - Qual o número do canal em cada operadora?

OPERADORA SD HD CLARO/NET TV ESPN: 70 ESPN 2: 71 ESPN 3: 72 ESPN 4: 73 ESPN: 570 ESPN 2: 571 ESPN 3: 572 ESPN 4: 573 SKY ESPN: 198 ESPN 2: 197 ESPN 3: 199 ESPN 4: 194 ESPN: 598 ESPN 2: 597 ESPN 3: 599 ESPN 4: 573 ESPN Extra: 600 OI TV ESPN: 160 ESPN 2: 161 ESPN 3: 162 ESPN 4: 163 ESPN: 70 ESPN 2: 71 ESPN 3: 72 ESPN 4: 73 VIVO FIBRA ESPN Extra: 69 ESPN: 570 ESPN 2: 571 ESPN 3: 572 ESPN 4: 573 ESPN Extra: 569 VIVO DHT ESPN: 462 ESPN 2: 461 ESPN 3: 467 ESPN 4: 465 ESPN: 875 ESPN 2: 871 ESPN 3: 862 ESPN 4: 876 ESPN Extra: 850 VIVO CABO ESPN: 47 ESPN 2: 46 ESPN 3: 48 ESPN 4: 53 BLU TV ESPN: 343 ESPN 2: 345 ESPN 3: 346 ESPN Extra: 344 GUIGO TV ESPN: 81 ESPN 2: 82 ESPN 3: 83 ESPN Extra: 11

Campeonatos de futebol transmitidos pela ESPN

CAMPEONATO PAÍS Premier League Inglaterra La Liga Espanha Serie A Itália Ligue 1 França Copa América Vários Liga Europa Vários UEFA Conference League Vários Eredivise Holanda Campeonato Português Portugal Campeonato Belga Bélgica Campeonato Escocês Escócia Campeonato Argentino Argentina Copa da Alemanha Alemanha Copa do Rei Espanha Copa da Liga Inglesa Inglaterra MLS EUA Superliga da China China Liga dos Campeões Feminina Vários Campeonato Inglês feminino Inglaterra FA Cup feminina Inglaterra

ESPN - Programação de jogos de futebol

Jogo Campeonato Data Horário Canal West Ham x Bournemouth Premier League 24/10 16h ESPN 4 e Star+ Villarreal x Hapoel Beer Sheva Conference League 27/10 13h45 ESPN 3 e Star+ Fenerbahçe x Rennes Europa League 27/10 13h45 ESPN 4 e Star+ HJK x Roma Europa League 27/10 16h ESPN 4 e Star+ Manchester United x Sheriff Tiraspol Europa League 27/10 16h ESPN e Star+ Flamengo x Athletico-PR Copa Libertadores 29/10 17h ESPN e Star+

*Todos os horários no fuso horário de Brasília