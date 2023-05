Grandeza se constrói em vitórias como a do Manchester City sobre o Real Madrid

A equipe de Guardiola fez com que a mística do “peso da camisa” soasse apenas como se fosse um conto da carochinha na semifinal da Champions League

Se o Manchester City queria se mostrar adulto na Champions League, o Real Madrid era o melhor teste para isso. Por inúmeras razões, dentre elas o histórico dos espanhóis na competição e o sabor de vingança após a traumática eliminação, dos Citizens para os Merengues, na temporada passada. Ainda em busca de provar que é um grande na Europa, os azuis mancunianos protagonizaram, no jogo de volta da semifinal contra os madridistas, o grande momento de sua história na Champions League até aqui. A equipe treinada por Pep Guardiola está em sua segunda final e buscará o título inédito, na Turquia, contra a Inter de Milão.

Mais do que o resultado de 4 a 0 e a vaga na final, importante destacar o roteiro visto no Etihad Stadium. O Manchester City esmagou o Real Madrid em um jogo de mata-mata de Champions League, e o placar poderia ter sido ainda maior. Você não leu errado. Vale até repetir: o Manchester City esmagou o Real Madrid em um jogo de mata-mata de Champions League, e o placar poderia ter sido ainda maior. O domínio foi surpreendente desde o apito inicial. As duas equipes buscavam uma vitória simples, depois do 1 a 1 na ida, mas os Citizens deram uma grande demonstração de egoísmo: não soltaram a bola e não permitiram ao adversário qualquer espaço para tentar alguma coisa. O primeiro tempo terminou com vitória por 2 a 0, com Thibaut Courtois salvando os espanhóis de uma goleada.

Bernardo Silva foi o grande destaque individual. O português, que apareceu construindo e finalizando, fez os dois gols da etapa inicial. Antes dele, apenas Lionel Messi (em 2011) e Robert Lewandowski (2013) haviam feito dois tentos sobre o Real Madrid em uma semifinal de Champions League. Esta é a prateleira. Mas tamanha foi a exibição do conjunto de Pep Guardiola, que é impossível destacar apenas um nome. Duvida? Basta dizer que Ruben Dias, zagueiro central da equipe inglesa, foi o único que não finalizou a gol dentre os jogadores de linha dos Citizens antes do intervalo.

Com 2 a 0 no placar, o Manchester City tirou um pouco o pé do acelerador na segunda etapa. O Real Madrid chegou a levar algum perigo, mas o passeio já estava em curso. O 3 a 0 veio em gol-contra de Éder Militão, após bola alçada à área, e a vitória se transformou em goleada nos acréscimos, quando Julian Álvarez, que entrou no lugar de Erling Haaland, deu números finais. Sem dúvidas, um dos melhores jogos de uma equipe treinada por Guardiola. Não é fácil conseguir entrar nesta lista.

O Manchester City fez com que a mística do “peso da camisa” soasse apenas como se fosse um conto da carochinha neste 17 de maio de 2023. Vitórias como este 4 a 0 sobre o Real Madrid ajudam a construir uma história de grandeza. Os Citizens estão, há anos, e tijolo por tijolo, buscando construir a sua na Champions League. E a semifinal desta temporada 2022/23 mostra que a construção está muito perto de ficar pronta.