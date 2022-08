Premier League: artilheiros e garçons do Inglês na temporada 2022/2023

Veja quem são os líderes em gols marcados e assistências na Premier League

A Premier League 2022/23 já começou. Um dos melhores campeonatos de futebol do mundo inicia com a expectativa de muitos times na briga pelo título, e com os grandes craques querendo ser garçons e artilheiros desta edição. Logo, as apostas para quem fará mais gols e assistências em torno de uma liga tão competitiva são cada vez mais emocionantes.

Há quem aposte que artilharia já é de Erling Haaland, o “Cometa”. Ao mesmo tempo, muitos acreditam na experiência da lenda, Cristiano Ronaldo, e outros mantém confiança em quem conhece a liga na palma da mão, como Mohamed Salah e Harry Kane.

Confira como está a briga pela artilharia da Premier League nesta temporada 2022/23 e veja como a disputa terminou na última edição.

Artilharia - Premier League 2022/2023