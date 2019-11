Mais recorde! Gabigol iguala 21 gols de Zico em um único Brasileirão

Atacante marca diante do Bahia e repete, em 2019, feito do 'Galinho' de quase 40 anos

Enquanto o Flamengo vai ficando cada vez mais perto de se tornar campeão do Brasileirão 2019 , seus jogadores continuam somando números notáveis na grande temporada sob o comando de Jorge Jesus. Neste domingo, 10, diante do , não foi diferente: Gabigol igualou um recorde de 37 anos que pertencia a Zico, maior ídolo da história do carioca.

No final da partida, Willian Arão cobrou falta frontal à área do Tricolor, acertou o travessão e, no rebote, o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro empurrou para o gol aberto, marcando seu 21º gol nessa Série A. Com isso, ele se torna, ao lado do Galinho, o maior goleador do clube carioca em uma única edição do campeonato - empatado com o feito do ex-meia, que fez os mesmos 21 gols em duas edições, 1980 e 1982.

HISTÓRICO! Hoje teve gol do Gabigol e recorde também! Nosso atacante balançou a rede 37 vezes em 2019 e se tornou o maior artilheiro do Mengão no século em uma só temporada. #VoltaPorCima pic.twitter.com/3jHnMrBfUF — (@Flamengo) November 10, 2019

Com seis rodadas ainda por serem disputadas , o atacante de 23 anos pode ainda superar os números de Borges e Jonas, empatados como os terceiros maiores artilheiros em uma única edição da era do Brasileirão por pontos corridos. Nesse quesito, ainda lideram Washington e Dimba , com 34 gols (em 2004) e 31 gols (em 2003), respectivamente.

Mas essa ainda não foi a única marca de Gabigol diante do adversário desta 32ª rodada. O tento de hoje fez do ex-jogador do o maior artilheiro do Flamengo em uma só temporada no século XXI, superando uma marca até então pertencente a Hernane Brocador .

Líder isolado com dez pontos de vantagem sobre o vice , o Fla encara o clássico contra o neste meio de semana (13), em jornada antecipada em função da disputa da final da diante do : o duelo no Maracanã está previsto para às 21h30 do horário de Brasília.