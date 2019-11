Quais são os maiores artilheiros do Brasileirão na era dos pontos corridos?

Nomes conhecidos e lembrados pelas torcidas ao redor do país deixaram suas marcas na elite do futebol nacional

O Campeonato Brasileiro já passou por alguns formatos diferentes ao longo dos anos, sendo os pontos corridos o último adotado, desde 2003.

A 17ª edição está chegando ao fim e, ao longo dos anos, alguns nomes se consagraram pelo faro de gol.

Conheça aqui os principais artilheiros da era dos pontos corridos do Brasileirão, em ordem decrescente de tentos marcados. Atualizado em 25/11/2019.

FRED - 147 GOLS



(Foto: Vinnicius Silva/ EC)

Fred lidera a lista dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Até o momento, foram 147 gols marcados em 13 edições diferentes da competição. Em 2019, Fred marcou apenas cinco vezes.

DIEGO SOUZA - 107 GOLS



(Foto: Vitor Silva/SS Press/BFR)

Meia no início da carreira, Diego Souza mostrou seu valor também no ataque. Tanto é que, em 15 vezes que participou do Brasileirão, somou um total de 107 gols e assumiu a vice-colocação na artilharia histórica.

PAULO BAIER - 106 GOLS



(Foto: Cristiano Andujar/Getty Images)

O ex-meia ficou conhecido como Highlander pelo fato de acumular vários clubes ao longo da carreira. Em 11 participações na Série A, ele foi às redes 106 vezes

ALECSANDRO - 101 GOLS



(Foto: Cesar Greco/Ag /Divulgação)

Outro jogador experiente na lista, Alecsandro não recebeu o apelido de 'Alecgol' à toa. Foram 101 gols em 14 edições em que esteve presente.

BORGES - 99 GOLS



(Foto: Getty Images)

Borges soube aproveitar os onze Brasileirões em que deixou sua marca. Ao todo, o baiano foi às redes 99 vezes.

WELLINGTON PAULISTA - 94 GOLS



(Foto: Leonardo Moreira / EC)

Pouco a pouco, Wellington Paulista colocou seu nome entre os principais artilheiros do Brasileirão. São 94 gols em 14 edições. Em 2019, o artilheiro do Fortaleza balançou as redes adversárias 13 vezes.

LUIS FABIANO - 85 GOLS



(Foto:

Dos que estão na lista, Luis Fabiano é o segundo com menos participações em Campeonatos Brasileiros, mas mesmo assim conseguiu bons números. Em oito participações, foram 85 gols marcados.

ROGER - 83 GOLS



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. )

Vestindo a camisa do Ceará na temporada 2019, Roger chega ao 15º ano disputando o Brasileirão nos pontos corridos. São 83 gols marcados até o momento.

WASHINGTON - 82 GOLS



(Foto: Divulgação Vipcomm)

Conhecido como 'Coração Valente', o ex-centroavante demonstrou ter talento para estufar as redes enquanto era jogador profissional. Foram 82 gols em quatro participações.

RAFAEL MOURA - 81 GOLS



(Foto: Mourão Panda/ )

Outro conhecido pelo apelido, o 'He-Man' não deixou a desejar nas 15 vezes em que participou da Série A. Foram 81 gols somados.

SOUZA - 77 GOLS



(Foto: /Divulgação)

Apelidado pela torcida do Flamengo de 'Caveirão', Souza mostrava jeito com a bola dentro da área. Foram 77 gols em 10 participações na elite do futebol nacional.