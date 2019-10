Do que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro?

Equipe rubro-negra tem boa vantagem na liderança do torneio

O lidera com folga o Campeonato Brasileiro e é o favorito para o título. O clube da Gávea não conquista o torneio nacional desde 2009, quando a equipe de Adriano e Petkovic fez bonito, mas o elenco atual consegue números até melhores.

E o que falta para a taça?

DO QUE O FLAMENGO PRECISA PARA O TÍTULO?

Com 12 rodadas a serem disputadas, o Flamengo tem oito pontos de vantagem em relação ao , atual campeão e segundo colocado. São 61 pontos rubro-negros contra 53 dos alviverdes. Em terceiro está o , com 51.

Com a diferença de momento, o time comandado por Jorge Jesus pode ser campeão com três rodadas de antecedência. Considerando que o Palmeiras não tropece até o fim do torneio, o Flamengo precisaria de mais nove vitórias e um empate, ou seja, 28 pontos.

(Foto: Getty Images)

Neste cenário, a equipe rubro-negra seria campeã com 89 pontos, e considerando que a antepenúltima rodada reserva justamente o duelo contra os alviverdes, não há chances de igualar a marca.

De quebra, superaria os 81 pontos conquistados pelo em 2015, a melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes.

QUAIS JOGAM RESTAM NO BRASILEIRÃO?