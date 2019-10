Gabigol iguala Brocador como maior artilheiro do Flamengo no século

O camisa 9 voltou a deixar sua marca no jogo contra o Goiás, e agora mira recorde de Zico

Gabigol estufou as redes do , nesta quinta-feira (31), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e atingiu mais uma marca importante.

Foi a 36ª vez que o camisa 9 estufou as redes pelo em 2019. Desta forma, o maior artilheiro do no ano igualou a melhor marca de um goleador rubro-negro neste século XXI.

Em 2013, ano de título de , Hernane Brocador, atualmente no Sport, fez 36 gols em 58 jogos. Para atingir a marca, Gabriel Barbosa precisou de 49 partidas.

💪 Histórico! @gabigol iguala Hernane como maior artilheiro de uma temporada do @Flamengo nesse Século! São 36 gols! pic.twitter.com/vqAANnwX27 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 1, 2019

O próximo recorde que o atacante pode igualar é o de maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Brasileirão: falta apenas um para ter os mesmos 21 tentos marcados por Zico em duas campanhas específicas da primeira divisão. Apesar do recorde, o Flamengo desta vez não venceu: o jogo contra o Esmeraldino terminou empatado em 2 a 2.