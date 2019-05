Brasileirão Série A: os artilheiros e garçons da temporada 2019

Gabigol? Fred? Everton? Dudu? Separamos os números dessa e da última edição do Campeonato Brasileiro pra deixar você por dentro de tudo!

O já está tomando forma nesta edição de 2019, colocando 20 clubes na briga pelo título mais importante do nosso futebol.

Seja na disputa pelo caneco, por vaga na próxima ou mesmo contra o rebaixamento à , os times contam com seus artilheiros balançando as redes e seus 'garçons' criando chances de gol para alcançarem seus objetivos na campanha, que iniciou no mês de abril e se estende até dezembro.

Mas que jogadores irão se sair melhor nessas missões? E no ano passado, quem foi o destaque? Veja os números a seguir para saber!

Artilharia - Campeonato Brasileiro

POS. JOGADOR CLUBE PARTIDAS GOLS MARCADOS 1 Bruno Henrique 4 3 1 Everaldo 5 3 1 Ricardo Bueno Ceará 4 3 1 Bruno Henrique 5 3 1 5 3 2 Maxi López 5 2 2 Pedro 4 2 2 Artur 5 2 2 Eduardo Sasha 4 2 2 Zé Rafael Palmeiras 4 2 2 Yony González Fluminense 5 2 2 Arthur Caique Bahia 3 2 2 Paolo Guerrero 4 2 2 Dedé 5 2 2 Rony Paranaense 4 2 2 Leandro Barcia 5 2 2 Alex Santana 4 2 2 Deyverson Palmeiras 5 2 2 Raphael Veiga Palmeiras 4 2 2 João Pedro Fluminense 2 2

*Números atualizados em 20 de maio de 2019

Passes para gols - Campeonato Brasileiro

POS. JOGADOR CLUBE PARTIDAS ASSISTÊNCIAS 1 Dudu Palmeiras 4 4 2 Guga 5 3 3 Samuel Xavier Ceará 5 2 3 Antony 5 2 3 Willian Arão Flamengo 3 2 3 Hyoran Palmeiras 5 2 3 Marcos Paulo Fluminense 1 2 3 Rodrygo Santos 3 2 3 Marcinho 5 2 3 Alisson Grêmio 3 2 3 Bruno Pacheco Chapecoense 5 2 12 Hugo Moura Flamengo 1 1 13 Diogo Barbosa Palmeiras 4 1 14 Gilberto Bahia 5 1 15 Zé Rafael Palmeiras 4 1 16 Maicon Grêmio 2 1 17 Iury Avaí 3 1 18 Edenílson Internacional 4 1 19 Rodrigo Pimpão Botafogo 5 1 20 Egídio Cruzeiro 2 1

Brasileirão 2018: quem foi o artilheiro?

Hoje marcando seus gols pelo Flamengo , Gabigol foi o goleador isolado da temporada 2018 do Brasileirão, marcando um total de 18 gols em 35 partidas - para se ter uma ideia, o vice-artilheiro, Ricardo Oliveira (Atlético) anotou 13 gols no mesmo número de jogos disputados.

Foi um ano para melhorar consideravelmente seus números em ação no torneio: ao término daquela edição, ele tinha um total de 42 gols em 118 jogos.

Brasileirão 2018: quem foi o líder em assistências

O meia-atacante Dudu foi eleito com unanimidade como o grande jogador do último Campeonato Brasileiro , e os números provam: além dos 7 gols marcados, o jogador de 27 anos distribuiu 14 passes para gols , dobrando as cifras do colombiano Chará (Atlético), segundo colocado no quesito.

Outras estatísticas - Campeonato Brasileiro 2019

