Jorge Jesus entra na berlinda em Portugal após baile em clássico: "Dragão crucifica Jesus"

Se a situação de Jorge Jesus no Benfica já era delicada, a derrota e eliminação para o Porto na Taça de Portugal nesta quinta-feira (23) piorou tudo. O 3 a 0 sofrido para o maior rival colocou o Mister ainda mais na berlinda, sendo destaque dos grandes jornais de Portugal, que explicitam em suas capas o momento delicado do treinador.

Enquanto segue na mira do Flamengo e como desejo dos flamenguistas, em Portugal a situação de Jorge Jesus em seu clube e com seus torcedores é bastante delicada. O clima, que já era pesado, se intensificou com derrota e eliminação sofridos para o Porto nas oitavas de final da Taça de Portugal, fato que tem sido bem repercutido pela imprensa lusitana.

Muito criticado pelos torcedores encarnados, que colocaram #ForaJJ entre os assuntos mais comentados do Twitter, Jorge Jesus foi destaque dos maiores jornais esportivos de Portugal, que estamparam suas capas com o momento delicado do treinador.

"Dragão crucifica Jesus"... e olha que é Natal! 😮🎅



Foi assim que os jornais lusitanos retrataram o 3 a 0 do Porto sobre o Benfica de Jorge Jesus para avançar às quartas da Taça de Portugal! 🔥



É pra animar o torcedor do Flamengo? 👀 pic.twitter.com/gm50lmlelw — GOAL Brasil (@GoalBR) December 24, 2021

Usando o clima natalino como gancho, o jornal Record não perdoou o técnico pela derrota, com os dizeres "Dragão crucifica Jesus" como destaque em sua capa. Na versão digital do periódico, a manchete é de que a situação do treinador com a diretoria também não vai bem: "Jorge Jesus cada vez mais fragilizado internamente".

No caso do jornal A Bola, o destaque da edição impressa é exaltando o feito do Porto, "Sem piedade", mas não sem mencionar o risco de Jesus. O texto interno do jornal, assim como o destaque da edição digital, apontam que o Mister pode, inclusive, deixar o comando do Benfica antes mesmo do próximo encontro com o Porto, novamente no Estádio do Dragão, no dia 30 de dezembro, em jogo válido pelo Campeonato Português.

A imprensa local também critica a forma como as investidas do Flamengo estão sendo levadas por Jorge Jesus. A grande reclamação - e preocupação - é se o foco do treinador está na possibilidade de voltar ao time da Gávea ou se é cumprir o seu compromisso com o Benfica, com quem tem contrato até junho de 2022.