Até quando Jorge Jesus tem contrato com o Benfica?

O treinador ainda segue tentando conquistar o primeiro título em sua passagem pelo clube português

Goste ou não do "Mister", é inegável que Jorge Jesus fez história no futebol brasileiro.

Assim, torcedores de muitas equipes sonham em ter o treinador para, quem sabe, repetir os feitos do Flamengo em 2019, quando o Rubro-Negro foi campeão brasileiro e da Libertadores. Mas o técnico tem contrato com o Benfica e segue tentando recolocar a equipe no caminho dos títulos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas a questão que pode ficar no ar é: até quando vai o contrato de Jorge Jesus no Benfica? Quando é que o Mister ficará livre no mercado?

Vale lembrar que o treinador ainda não conquistou títulos no clube, mas o classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões e tem boas chances de chegar ao mata-mata.

O contrato de Jorge Jesus com o Benfica vai apenas até junho de 2022. Ou seja: à partir do meio do próximo ano, caso não renove o vínculo, estará livre para negociar com outras equipes.

Jesus, inclusive, em entrevista coletiva recente, se recusou a comentar sobre uma possível negociação para prorrogar o contrato, afirmando que esta não seria a hora para falar do assunto.

Vivo na briga pelo título português e vindo de goleada sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, é bem possível que o Benfica queira manter o treinador. Resta saber se o Mister não irá querer alçar voos maiores.