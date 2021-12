Jorge Jesus dá aval para Flamengo intensificar as negociações por seu retorno

O retorno de Jorge Jesus ao Flamengo virou uma possibilidade real. Depois de quase oito horas de reunião com Bruno Macedo, agente de JJ, Marcos Braz e Bruno Spindel conversaram com o técnico e receberam o aval para intensificar as negociações.

Segundo soube a GOAL, Jorge Jesus quer manter a discrição por causa dos compromissos importantes que tem pela frente com o Benfica. Nesta quinta-feira (23), por exemplo, o time das Águias encara o clássico diante do Porto, pela Taça de Portugal.

A minifestação positiva de Jorge Jesus, que não fechou as portas ao clube, pelo contrário, deu esperanças de um retorno, deixa os rubro-negros mais confortáveis com a possibilidade de esperar mais alguns dias pelo técnico. Isso porque, inicialmente, a ideia era retornar de Lisboa, nesta quarta-feira (22), com um novo comandante encaminhado.

Mas a dupla não havia conseguido uma conversa direta com Jorge Jesus por desejo do próprio comandante e como o técnico sempre foi a prioridade, o planejamento "atrasou". Vale ressaltar, no entanto, que os dirigentes estão confortáveis com o tempo e esperarão o possível para avançar com o Mister.

Mais artigos abaixo

Braz e Spindel ainda não formarlizaram uma proposta a Jorge Jesus, mas já sabem todas as condições para ter o técnico de volta. Além disso, caso sigam avançando com o treinador, vão precisar negociar com o Benfica, já que o Mister segue com a ideia de não pedir demissão.

Segundo uma fonte da GOAL, Jorge Jesus está incomodado com a pressão no time português porque não se sente querido. Vaidoso, ele gosta de ser bajulado e reconhecido, não quer ser demitido e nem correr riscos de não ter o contrato renovado, o que já estava nos planos da diretoria benfiquista.

Sendo assim, um retorno ao futebol brasileiro, especialmente ao Flamengo, onde a torcida clama por ele, com o time carioca pagando a multa para tira-lo do Benfica, seria uma tacada de mestre para quem não quer sair por baixo.