Mesmo com classificação na Champions, Jorge Jesus segue sob pressão no Benfica

A situação de Jorge Jesus no Benfica continua nada confortável, mesmo depois da classificação da equipe para as oitavas de final da Champions League.

Segundo apurou a Goal, o clima interno é ruim e JJ já não tem bom entendimento com alguns dirigentes e jogadores do elenco. Além disso, a torcida continua fazendo coro pela sua saída.

A situação deixa o sinal de alerta do Flamengo ligado, mesmo sabendo das dificuldades, o clube carioca ainda mantém um fio de esperança em relação ao treinador.

Nos próximos dias, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, deve viajar à Portugal para intensificar a busca pelo novo técnico. Enquanto isso, o dirigente carioca vai monitorando a situação de JJ.

Em terceiro lugar no Campeonato Português e há quatro pontos dos líderes Porto e Sporting, Jorge Jesus terá pela frente dois duelos com o Porto antes do final do ano. Há quem garante que em caso de tropeço, o treinador dificilmente fica no Benfica em 2022.

Ele não tem o respaldo de Rui Costa, hoje a principal figura do futebol benfiquista. A relação é completamente diferente da que tinha com Luis Felipe Vieira, presidente afastado do clube por problemas com a justiça. Viera, amigo pessoal de JJ, dava total liberdade ao treinador, o que não acontece neste momento.

Para se ter uma ideia, depois da vitória sobre o Dínamo, que colocou o Benfica nas oitavas da Champions, Jorge Jesus foi obrigado por Rui Costa a ficar no gramado ao lado dos jogadores. Situação que desagradou o técnico. Há internamente um processo de fritura.

Jorge Jesus, no entanto, já deixou claro que não vai pedir demissão e só saí do Benfica demitido ou se receber uma proposta irrecusável de um clube que pague a sua multa contratual. O Flamengo, por sua vez, não pretende pagar para tirar treinador de clube algum.

E é neste compasso mais lento, que a diretoria vai analisando opções, a espera, quem sabe, de uma brecha para ainda dar um bote em Jorge Jesus.