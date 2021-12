Sob os olhares de Marcos Braz e Spindel, Benfica de Jorge Jesus é atropelado pelo Porto

A vida de Jorge Jesus no Benfica está cada vez mais complicada. Além da pressão da torcida e toda a polêmica envolvendo o treinador, que se encontrou com Braz e Spindel, na última terça-feira 21), o português sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Porto, nesta quinta (23), no estádio do Dragão e foi eliminado da Taça de Portugal.

O confronto visto de camarote pelos dirigentes do Flamengo, que estavam no estádio acompanhando a partida a convite da diretoria do Porto, com quem têm ótima relação.

Braz e Spindel estavam em Braga, onde conheceram as instalações do SC Braga e conversaram com o presidente do clube. De lá, foram para Porto, numa viagem de cerca de 40 minutos de carro.

Em campo, os dirigentes do Flamengo assistiram um atropelo da equipe do Porto, que desde o primeiro minuto de jogo não deu chances para o Benfica e abriu o placar com Evanilson. Aos 31, o brasileiro anotou novamente. Na segunda etapa, Vitor Ferreira colocou os 3 a 0 no placar.

Jorge Jesus, suspenso, não estava no banco de reservas do Benfica. A missão ficou com o auxiliar técnico João de Deus. Dos camarotes, o Mister acompanhou a derrota com cara de poucos amigos. Já Marcos Braz, por exemplo, foi visto sorrindo em diversos momentos.