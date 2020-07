Jogabilidade do FIFA 21: o que muda nesta nova edição?

EA Sports promete grandes melhorias na jogabilidade do game com as ferramentas Agile Dribbling, Positioning Personality e Creative Runs

A jogabilidade é sempre um dos principais atrativos do FIFA, o principal game de futebol ao lado do PES. E na nova edição do jogo, que será lançada nos próximos meses, novas ferramentas prometem melhorar ainda mais o controle dos gamers sobre os melhores jogadores do mundo.

Nos últimos dias, a EA Sports vem divulgando algumas novidades para os diversos modos do jogo, como o Ultimate Team, o Volta Football e o Modo Carreira. Além disso, Kylina Mbappé também foi confirmado como a grande estrela que estampa a capa do jogo.

Quanto a jogabilidade, o FIFA 21 promete ser ainda mais realista e permitir um controle ainda maior sobre os jogadores, com movimentações mais inteligentes, novos recursos de habilidade, dribles mais realistas e uma resposta mais rápida dos atletas dentro de campo.

Assim, a EA Sports garante que os gamers serão recompensados pela criatividade e pelo controle do que acontece dentro de campo, com cada vez mais chances de criar oportunidades de gol com os novos sistemas de ataque dinâmico na jogabilidade mais inteligente do FIFA até o momento.

O sistema Agile Dribbling vai permitir que os atacantes passem ainda mais rápido pelos defensores. A nova ferramenta vai oferecer um trabalho de pés ainda mais rápido para os jogadores e respostas mais intuitivas para as diversas situações que acontecem dentro de campo, criando um controle ainda maior sobre os principais atletas virtuais do futebol.

O sistema também vai trazer novos movimentos de habilidade, como o drible da vaca, por exemplo, e novas maneiras de rola a bola de um pé para o outro.

O posicionamento dos jogadores também promete ser um diferencial do FIFA 21. De acordo com a EA Sports, com o Positioning Personality, os atacantes de elite do futebol mundial serão capazes de segurar a corrida até o último segundo para ficar lado a lado com o último defensor adversário evitando entrar em impedimento.

Com o novo sistema, os armadores também vão procurar novos espaços entre as linhas de marcação da defesa adversária e os defensores vão fechar as linhas de passe com mais eficiência para dificultar a criação de novas oportunidades.

Mas apesar de as defesas estarem mais inteligentes, o Creative Runs vai oferecer mais opções para movimentar os jogadores que estão sem a bola. A nova ferramenta promete revolucionar as jogadas de ataque do FIFA 21 com novas maneira de quebrar as defesas.

Por fim, os lances em que zagueiros salvam um gol em cima da linha, brigas pela posse de bola no meio de campo e duelo ofensivos prometem ser resolvidos da maneira mais natural possível, resultando em encontros mais suaves entre os jogadores que se esforçam para alcançar a bola. Mesmo com tudo o que já foi revelado, mais novidades devem pintar ainda no mês de agosto.

As novas revisões do FIFA 21 foram feitas com base nos feedbacks da comunidade de jogadores para melhorar ainda mais o jogo e deixá-lo mais real, com melhores cabeçadas, passes mais inteligentes e respostas mais rápidas.

O estilo dos melhores gamers do mundo também foi replicado para aumentar ainda mais a dificuldade das partidas nos modos Legendary e Ultimate.