Capa do FIFA 21: quem será o jogador em destaque no novo jogo da EA Sports?

Alguns jogadores aparecem bem cotados para estrelar o novo game de futebol, que será lançado em outubro

O FIFA 21 já foi anunciado de forma oficial, com data de lançamento e preço inicial, mas ainda há uma grande dúvida no ar: quem será a grande estrela da capa do jogo?

Diferentemente do Madden NFL 21, anunciado junto com FIFA e com o jogador da capa já divulgado (Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens), o jogo de futebol ainda não tem um rosto principal. Há um número grande de potenciais jogadores que podem ser a estrela da EA Sports.

No trailer divulgado, Kylian Mbappé foi um dos principais protagonistas, junto com Eden Hazard e Virgil van Dijk. O belga e o holandês foram as estrelas do FIFA 20. O atacante foi capa da versão Standard e o zagueiro estrelou a versão Champions. Zinedine Zidane foi a capa da versão Ultimate.

A última vez que a EA Sports repetiu um jogador na capa do FIFA foi no FIFA 18 e 19, quando Cristiano Ronaldo foi o protagonista dos jogos. Antes disso, Leo Messi estrelou os jogos da franquia entre o FIFA 13 e o 16. Então é possível que Hazard e Van Dijk mantenham este espaço.

Quanto a Cristiano Ronaldo e Messi, as chances deles estrelarem o jogo é baixíssima, ou quase nula. A e o tem contratos de exclusividade com a Konami, produtora do PES. Assim como no FIFA 20, a Juventus será representada como Piemonte Calcio no próximo jogo da EA Sports.

Mohamed Salah seria uma outra opção viável, já que ele é um dos principais jogadores do , time que também ganhou bastante destaque no trailer com imagens do Anfield e de sua torcida.

Correm por fora jogadores como Neymar e Kevin de Bruyne. Jovens estrelas como Jadon Sancho e Erling Haaland podem aparecer como surpresas.