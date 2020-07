Modo Carreira do FIFA 21: quais as novidades para essa edição?

O novo game vai ser lançado com promessas de várias inovações

Os fãs de videogame por todo o mundo estão contando os segundos para o lançamento da nova edição de um dos queridinhos do jogadores: o FIFA 21 vem aí cheio de novidades! A EA Sports, desenvolvedora do game divulgou um novo trailer que dá algumas pistas sobre o nova cara do jogo.

Junto com o trailer, a empresa divulgou algumas novidades sobre o game, que vão desde a mecânica do jogo até as novas ligas disponíveis. O modo carreira, uma das funções mais amadas dos jogadores também ganhou algumas mudanças nesta nova edição. Aaron McHardy, produtor executivo do FIFA, prometeu que esta vai ser uma das maiores atualizações já vistas no Modo Carreira.

Quais as novidades para o Modo Carreira no FIFA 21?

Na nova edição do game, o Modo Carreira promete ser mais complexo e dar mais liberdade ao jogador na hora de montar a sua equipe. A EA Sports projetou algumas inovações que criam uma profundidade adicional em partidas, transferências e treinamentos, com "um grande salto na interatividade da jogabilidade para controlar o resultado de cada confronto com o Simulador Interativo de , um sistema de evolução renovado para melhor gerenciar o desenvolvimento de jogadores, e muito mais".

Na prática, as novidades no game são:

- Adicionado empréstimo com opção de compra

- Agenda de treino e de outros eventos no calendário

- Treino de posição

- Melhoria na IA das transferências e jogos

Empréstimo

Agora, entre as opções de compra de um atleta existe a possibilidade de isso ser feito através de um contrato de empréstimo com opção - ou obrigatoriedade - de compra ao encerramento, com valores já estipualdos .

Participação nas partidas

O novo modo de simulação interativa permite que o gamer acompanhe o tim de longe, podendo entrar e sair da partida, o que possibilita que os jogadores mudem suas equipes à partir de estatísticas avançadas e tenham uma experiência de treinador, podendo se encarregar de momentos importante e até mudar o andamento da ação.

Novas posições

Na nova edição do FIFA, as opções de treinamento passam a permitir que o jogador trabalhe os seus atletas em posições variadas das originais, por exemplo podendo fazer com que laterais virem pontas, volantes virem zagueiros para poder preencher lacunas nas equipes.

Estatísticas

Agora, os atletas terão novas estatísticas ainda mais detalhadas e o jogador terá chance de as trabalhar como um novo sistema de treinamentos e monitorar como o time está progredindo durante os treinamentos.

Nitidez da partida

O novo atributo que indica a probabilidade de seus jogadores se apresentarem nos momentos mais cruciais do jogo, já que o gamer poderá acompanhar mais detalhadamente o nível de desempenho dos atletas.

Treinos

Nos treinamentos, agora, se pode planejar sessões em grupo para aumentar a sintonia de seus atletas e a eficácia das jogadas. Também vai ser possível montar um cronograma de atividades, com momentos de treinos e descansos previstos.

Inteligência artificial

O oponente em IA vai estar mais desafiador do que nunca para os jogadores, tanto na defesa quanto no ataque. As decisões de marcação, combate, passe e drible vão estar mais aprimoradas para apresentar a você mais desafios durante cada partida e de jogo para jogo.

Mais times

O lançamento do novo FIFA 21 está marcado para o dia 9 de outubro. Já é possível garantir o seu jogo para PS4, Xbox One, PC e Steam, com preços que variam de R$ 298 a R$ 498. Kylian Mbappé, craque do , foi escolhido como homenageado a estampar a capa do jogo.

Saiba mais informações sobre o jogo clicando aqui ou mais sobre as novidades clicando aqui.