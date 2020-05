Fifa 21 x PES 2021: qual jogo será melhor? Quais as novidades de cada um?

Se você está na dúvida de qual jogo comprar, a Goal te mostra o que esperar de cada um dos games de futebol mais populares do mundo

Todos os anos, perto do Natal, os gamers voltam suas atenções para quais novos jogos irão comprar. E uma dúvida é muito comum entre os fãs de futebol: Fifa ou PES, qual game comprar? A série da EA Sports sempre faz muito sucesso e é um dos jogo mais vendidos do mundo, mas o jogo produzido pela Konami não fica muito atrás.

Principalmente nas últimas temporadas, as melhorias que o Pro Evolution Soccer ganhou de seus produtores fizeram com que muitos jogadores antes fiéis ao Fifa migrassem para o rival. Embora ainda haja muita gente que não abidica de sua franquia favorita.

Se você quer experimentar um dos dois novos jogos da próxima temporada, a Goal compara o que esperar do próximo Fifa e do próximo PES para te ajudar a escolher o que mais te agrada.

Fifa 21 x PES 2021: Qual terá gráficos melhores?

Os gráficos dos dois games são de altíssima qualidade, com ambos desenvoldores usando métodos similares de renderização de imagem. Espere ver versões incrivelmente detalhadas dos melhores jogadores do mundo: como eles se movem, sua aparência e os maiores detalhes nos estádios em que os jogos são disputados.

Com os jogos sendo lançados para as novas gerações de consoles (PlayStation 5 e Xbox Series X), há muita expectativa de que os gráficos no Fia 21 e no PES 20201 sejam muito melhores do que seus antecessores.

A Konami usa o Fox engine (motor de jogo) nos últimos sete títulos de PES e há especulações de que ele usará um novo mecanismo para consoles da nona geração. A EA Sports, por outro lado, usa o Frostbite 3 Engine em seus últimos quatro títulos.

Fifa 21 x PES 2021: Quais terão as melhores licenças?

A série Fifa, historicamente, tem mais licenças que os jogos da Konami e, sem dúvida, este será o mesmo panorâma na próxima geração das duas franquias. O Fifa 20, por exemplo, possui mais de 700 equipes licenciadas em 37 ligas, incluindo a Liga dos Campeões, enquanto o PES 2020 possui 19 ligas totalmente licenciadas (de um total de 24) e poucas equipes licenciadas.

No passado, este foi um problema sério para a Konami, que via-se obrigada a colocar o nome dos times como Man Red ( ) ou MD Whites ( ). Nos últimos cinco anos, porém, a empresa japonesa conseguiu algumas licensas importantes de grandes clubes e torneios.

No último game, por exemplo, a parceria exclusiva com a fez com que a EA Sports batizasse o time de Cristiano Ronaldo de Piemonte Calcio, o que deve acontecer novamente em 2021. Parcerias com o e de Munique fazem do Camp Nou e do Allianz Arena estádios presentes somente no PES.

Fifa 21 x PES 2021: Qual terá melhor jogabilidade?

Como em qualquer coisa, quando se trata de qual jogo é melhor, geralmente é uma questão de preferência. No entanto, é notável que a série PES tem sido elogiada por seu estrito privilégio de realismo. Por outro lado, a FIFA foi descrita como "arcade" em termos de estilo de jogo, embora isso não seja necessariamente um defeito.

Na verdade, parece que a jogabilidade do Fifa agrada um número maior de pessoas, a julgar pelos números superiores de vendas do jogo. Como mencionado, houve especulações de que a Konami tentará lançar o PES 2021 com um novo mecanismo de jogo, que, embora possa trazer melhorias na jogabilidade, também traz maiores riscos de bugs.

Fifa 21 x PES 2021: Qual terá mais modos de jogo?

Fifa e PES continuarão com os recursos do jogo que até agora trouxeram grande sucesso, como Ultimate Team e Modo Carreira do FIFA, e MyClub e Master League do PES. Naturalmente, qualquer novo jogo tem melhorias em seus recursos, e deve ser assim com os novos títulos, com base no feedback dos jogadores e nas ideias dos desenvolvedores.

Algo que diferencia o Fifa em relação ao PES é o modo Volta, que conta com jogos de futsal e de futebol de rua. Volta não foi um sucesso absoluto entre os gamers, mas deu mais dinamismo e diversificou mais o Fifa e deve ser mantido na sequência da franquia.

A pandemia de Covid-19 fez com que a Konami adiasse o lançamento da , que faria parte de uma atualização de PES 2020. Porém, como o torneio será disputado apenas em 2021, a Euro será lançada como um modo em PES 2021. Os torneios europeus de clubes, no entanto, permanecem com a EA Sports e estarão presentes em Fifa 21.

Fifa 21 x PES 2021: Qual será mais barato?

O preço dos dois jogos devem ser similares, se não iguais, nas próximas versões. Tanto Fifa 20 quanto PES 2020 custaram, em seus lançamentos e nas versões padrões, R$ 249,90. O preço deve se manter o mesmo para as versões de 2021, ainda não há confirmação nesse sentido.