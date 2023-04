Colorado quer cerca de € 8 milhões (R$ 44,11 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia-atacante de 21 anos

O Internacional faz jogo duro para liberar Maurício ao Red Bull Bragantino, após nova proposta dos paulistas pela aquisição do meia-atacante de 21 anos, como soube a GOAL.

Os moldes da operação não são revelados, mas os gaúchos já avisaram que não desejam vendê-lo para o futebol brasileiro, exceto que haja uma oferta superior à atual e às anteriores — o Colorado chegou a recusar € 5 milhões (R$ 27,6 milhões na cotação atual) do Massa Bruta por 50% dos direitos econômicos do jogador.

A informação sobre a nova oferta do Red Bull Bragantino foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL com uma fonte ligada à cúpula do Inter. Ainda não são revelados valores e percentuais envolvidos.

Em que pese a proposta, o Inter já avisou que não tem interesse em negociar Maurício nos moldes apresentados atualmente. O jogador é o principal ativo do elenco atualmente. Os gaúchos já pediram € 8 milhões (R$ 44,11 milhões) por metade dos direitos econômicos no fim do ano passado.

Em março deste ano, o meia-atacante renovou o contrato com o clube até 31 de dezembro de 2027. O atleta também desperta interesse do Palmeiras, que o vê como um potencial substituto para Gustavo Scarpa, que assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Atalanta, da Itália, também monitorou a situação do atleta, mas não chegou a um acordo.

O Internacional detém 50% dos direitos econômicos de Maurício, enquanto o Cruzeiro mantém 25%, o Desportivo Brasil é dono de 20%, e o próprio atleta possui 5%.

Na atual temporada, ele fez 14 partidas pelo Colorado, somando 1.012 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por duas assistências.