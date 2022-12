Atalanta inicia conversas pela contratação de Maurício, do Inter

Colorado quer receber mais de oito milhões de euros (R$ 44,05 milhões) pela venda do atleta de 21 anos. Red Bull Bragantino já fez proposta

Maurício atrai interessados para deixar o Internacional neste mercado da bola. Além da proposta feita pelo Red Bull Bragantino, o Atalanta, da Itália, também demonstrou interesse na contratação do meia-atacante, como soube a GOAL.

Os italianos conversam com o estafe do jogador e preparam uma oferta para a próxima janela de transferências do país, em janeiro de 2023.

O Colorado quer receber mais de oito milhões de euros (R$ 44,05 milhões) pela venda do atleta de 21 anos — este foi um valor discutido pelas partes nos últimos dias. A diretoria avisou que deseja algo superior a isso para negociá-lo em definitivo.

A oferta do Red Bull Bragantino é considerada baixa pelo Internacional — o valor proposto, contudo, não foi revelado pelas partes. O atleta aguarda uma nova posição para resolver o futuro.

Maurício chegou ao Beira-Rio em novembro de 2020 e assinou contrato até 30 de outubro de 2025. A chegada ao clube aconteceu depois de um acordo com o Cruzeiro, envolvendo uma dívida dos mineiros com os empresários do atleta.

O meia-atacante tem 55 partidas pelo Internacional em 2022, com 2.818 minutos em campo. No período, marcou nove gols e se responsabilizou por cinco assistências.