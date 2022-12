Red Bull Bragantino recua após pedida do Inter por Maurício; Atalanta monitora

Italianos enviaram emissário ao Brasil para acompanhá-lo, mas condicionam proposta à venda de jogador do atual elenco

O interesse do Red Bull Bragantino por Maurício esfriou nos últimos dias. Os paulistas desanimaram com a recusa do Internacional pela primeira proposta — 5 milhões de euros (R$ 28,07 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

O desejo do Red Bull Bragantino era adquirir apenas o percentual do Inter — Cruzeiro tem 25%, Deportivo Brasil possui 20%, e o próprio atleta é detentor de 5%. O Colorado quer pouco mais de 8 milhões de euros (R$ 44,9 milhões) pela fatia que detém do meia-atacante, conforme adiantado pela reportagem.

A pedida do Internacional desanimou o Red Bull Bragantino, que não pretende ceder às exigências do clube gaúcho. Neste momento, os paulistas se retiraram das tratativas e só estão dispostos a retomá-las em caso de redução da pedida colorada.

Os paulistas ainda ganharam um concorrente na briga por Maurício. A Atalanta, da Itália, enviou um emissário ao Brasil para acompanhá-lo na reta final de temporada. O representante do clube aprovou o que viu do jogador e prometeu uma oferta. Entretanto, condicionou a proposta a uma eventual negociação de atleta do atual elenco — os italianos precisam de uma venda para investirem no jovem.

Diante disso, a saída de Maurício fica cada vez mais difícil. O atleta tem contrato até 30 de outubro de 2025 no Beira-Rio, e o Inter pede um valor elevado pela negociação.

O número de interessados em Maurício aumentou diante das atuações em 2022, quando acumulou 55 partidas disputadas, somando nove gols e cinco assistências.