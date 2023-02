Red Bull Bragantino mantém interesse em Maurício e estuda nova proposta ao Inter

Paulistas propuseram €5 milhões por 50% dos direitos econômicos do meia-atacante, mas gaúchos recusaram negócio e pediram €8 milhões

O Red Bull Bragantino ainda mantém interesse por Maurício, do Internacional, mesmo que a negociação para a ida do meia-atacante ao Nabi Abi Chedid esteja paralisada desde dezembro de 2022. Os paulistas observam a situação do atleta e avaliam a possibilidade de investimento no futuro, como soube a GOAL. A Atalanta, da Itália, também monitora a situação do jogador.

Aos 21 anos, o jogador tem o perfil que agrada à franquia da Red Bull no Brasil. Embora seja jovem, ele tem experiência o suficiente disputando a elite do futebol nacional — a primeira temporada entre os profissionais foi pelo Cruzeiro, em 2019. Desde 2020, ele defende as cores do Inter.

O Red Bull Bragantino ainda não definiu quando ou mesmo se fará uma nova proposta por Maurício. A pedida do Colorado, em dezembro passado, fez o clube recuar das tratativas pelo meia-atacante. Os gaúchos queriam €8 milhões (R$ 44,29 milhões na cotação atual) pelo percentual que detêm do atleta — o Inter é dono de 50% dos direitos econômicos. O Cruzeiro mantém 25%, o Desportivo Brasil é detentor de 20%, e o próprio jogador segue com 5%.

À época, o Massa Bruta estava disposto a pagar €5 milhões (R$ 27,68 milhões atualmente) por 50% dos direitos econômicos de Maurício — fatia que pertence ao Internacional. A proposta foi enviada à diretoria colorada, que a descartou imediatamente.

Maurício em contrato no Beira-Rio até 30 de outubro de 2025. O meia-atacante de 21 anos segue recebendo oportunidades de Mano Menezes nesta temporada. Ele tem oito partidas, somando 585 minutos em campo. No período, marcou um gol e deu uma assistência.