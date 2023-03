Palmeiras faz contato por Maurício e estuda investida em meia-atacante do Internacional

Meia-atacante de 21 anos renovou contrato recentemente com o Inter e estendeu a permanência até 31 de dezembro de 2027

O Palmeiras avalia a possibilidade de investimento em Maurício, meia-atacante do Internacional, no mercado da bola, como soube a GOAL com uma fonte ligada à diretoria alviverde. O clube ainda não enviou proposta pelo jogador de 21 anos, mas cogita avançar nas tratativas.

Houve conversas recentes sobre a situação do jogador no Beira-Rio, mas não há avanço até o momento. A diretoria palmeirense também não retomou contatos no decorrer da atual semana — o foco do departamento de futebol foi avançar nas tratativas por Richard Ríos, do Guarani, e Artur, do Red Bull Bragantino. O clube tem até a próxima terça-feira (4), data de encerramento da janela de transferências, para chegar a um acordo pela contratação do meio-campista.

Maurício é visto como um substituto interessante para a vaga de Gustavo Scarpa, que deixou a Academia de Futebol rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O meia-atacante não descarta uma transferência na atual janela, mas sabe que seria difícil, especialmente pelo pedido do Internacional.

Detentores de 50% dos direitos econômicos do atleta, os gaúchos pedem cerca de € 8 milhões (R$ 44,81 milhões na cotação atual) pela fatia que detêm. O Cruzeiro mantém 25% dos direitos econômicos, o Desportivo Brasil é dono de 20%, e o próprio atleta tem 5%.

Maurício reúne interessados no mercado da bola. Além do Palmeiras, que fez contatos recentes, Corinthians e Red Bull Bragantino também demonstraram interesse na aquisição do atleta. O clube do interior paulista chegou a propor € 5 milhões (R$ 27,68 milhões à época) pela fatia do Inter em janeiro deste ano. A situação, no entanto, não avançou. O Timão fez apenas uma consulta sobre a situação do atleta.

A Atalanta, da Itália, monitora a situação do jogador na janela de transferências e cogita uma proposta no próximo mercado do futebol europeu, que se inicia em julho. Há ainda um interessado no futebol espanhol, conforme apurado pela reportagem. O nome do clube, no entanto, é matido em sigilo.

Maurício tem contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2027 — a renovação mais recente do atleta aconteceu na última semana. Na atual temporada, ele disputou 13 partidas, somando 951 minutos. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por três assistências.